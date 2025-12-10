¿Por correr a Checo Pérez? La verdadera razón detrás de la salida de Helmut Marko de Red Bull

La Fórmula 1 acaba de perder una de sus figuras más temidas. Helmut Marko , el mismo asesor que durante años moldeó, impulsó y también destruyó carreras, dejará Red Bull antes de que termine la temporada. Y aunque oficialmente se habla de “reacomodos internos”, en México muchos se preguntan lo mismo: ¿esto tiene algo que ver con su eterna guerra fría con Checo Pérez?

Te puede interesar: VIDEO: El día que Checo Pérez se convirtió en el Ministro de Defensa en el GP de Abu Dhabi

La respuesta no es tan simple… pero tampoco tan inocente. Marko llevaba casi dos décadas operando bajo una lógica de poder absoluto sobre los pilotos, un modelo que funcionó mientras Red Bull fue una máquina de títulos. Pero esa estructura ya no existe. La salida de Christian Horner detonó una reconfiguración profunda, una en la que la “vieja guardia” ya no encaja del todo.

Checo Pérez visita México para su nueva aventura con Cadillac | Los Protagonistas

Cuando la frontalidad deja de ser virtud

Durante años, Marko fue el último rebelde del paddock: hablaba sin filtros, sin PR, sin correctivos. A los medios les encantaba. A Red Bull… no tanto.

El punto de quiebre llegó en Qatar, cuando insinuó que Kimi Antonelli “dejó pasar” a Lando Norris. Red Bull tuvo que salir a disculparse. A eso súmale la lista eterna de declaraciones polémicas: entre ellas, varias dirigidas a Sergio Pérez. ¿Casualidad que el mexicano se convirtiera en la “cara” de sus críticas más duras? Difícil negarlo.

Y sí: aunque Checo ya no está en Red Bull, el eco de ese conflicto sigue resonando entre directivos que hoy buscan una imagen mucho más controlada.

Te puede interesar: Helmut Marko no se saca de la boca a Checo Pérez y dijo esto que hizo enojar a todos los mexicanos

Helmut Marko y Christian Horner, directivos de Red Bull.|Benoit Tessier/REUTERS

¿Y ahora qué pasa con Verstappen?

Aquí viene la parte más delicada.

Marko no era solo un asesor: era el hombre que llevó a Verstappen a la F1 cuando todos lo veían demasiado joven. Su salida reabre la pregunta que Mercedes lleva meses alimentando: ¿seguirá Max sin su principal respaldo?

La respuesta es más matizada de lo que parece. Los dueños austriacos y tailandeses ya blindaron su relación con Verstappen, y el neerlandés ha dejado claro que su decisión para 2026 dependerá únicamente de dos cosas:

1. Qué tan competitiva sea Red Bull con el nuevo reglamento.

2. Si él mismo quiere seguir en la F1.

No es Marko quien define el futuro del tricampeón… es el coche.

Marko se va dejando un legado imposible de ignorar: ocho títulos de pilotos, seis de constructores y más de 130 victorias. Pero también deja un modelo de liderazgo que ya no cabe en la F1 moderna.

¿Lo echaron por Checo? No. ¿Influyó su historial de tormentas internas, sus roces, sus declaraciones y su incapacidad de alinearse al nuevo orden de Red Bull? Absolutamente.