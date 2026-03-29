Estos son TODOS los países que han sido bicampeones de Mundiales

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 encendiéndose en pasión con los partidos del repechaje intercontinental, es común encontrar mucha información al respecto de diferentes asuntos particulares de los Mundiales. Por ello, alguno se preguntará si hay seleccionados nacionales que ganaron este mega torneo de manera consecutiva. Y aunque no son muchos… sí los hay.

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¿Qué países ganaron dos Mundiales de manera consecutiva?

Aunque en el argot mexicano se entiende como bicampeón a aquel que ganó torneos de manera consecutiva, también se puede entender como algún equipo que ganó en dos ocasiones un torneo. Por ello, en este artículo se entiende como bicampeón a ese país que ganó dos Mundiales consecutivamente.

Si ganar una Copa Mundial es un verdadero hito, hacerlo en ediciones conjuntas es todavía una hazaña que solamente ocurrió en dos oportunidades. El primer equipo en lograrlo fue Italia en 1934 y 1938, mientras que el segundo fue el seleccionado brasileño, esto en 1958 y 1962. Sin embargo, nadie lo ha repetido y ya pasaron 64 años… a menos de que Argentina logre la hazaña con el Mundial que se aproxima.

Solamente dos equipos lo lograron, aunque otros 3 (incluida otra generación brasileña) seleccionados se quedaron a nada.

Francia - Tras ganar el Mundial de Rusia 2018,

Tras ganar el Brasil - Los brasileños ganaron Estados Unidos 1994, pero en 1998 perdieron ante la local Francia

Los brasileños ganaron Estados Unidos 1994, pero en 1998 perdieron ante la local Francia Argentina - Mientras que la albiceleste se coronó en México 1986 y cayeron ante Alemania en Italia 1990.

¿Argentina podrá ser bicampeona al conseguir estos dos Mundiales?

La albiceleste vivirá un Mundial bastante especial al ser el adiós de su último gran ídolo. Cuando parecía que las oportunidades se le iban, Lionel Messi vio cómo Lionel Scaloni armó un equipo que le dio su tercera estrella mundial a Argentina.

En ese sentido, la albiceleste está entre las favoritas, pensando en que España y Francia salen como dos de los titanes a vencer al momento de asistir a la Inteligencia Artificial y a las casas de apuestas. Esas son las 3 respuestas más concurridas: españoles, argentinos y franceses.