Sebastián Abreu defiende a Gilberto Mora ante las críticas tras su partido por la Jornada 3

Gilberto Mora no tuvo su mejor partido en la Jornada 3 del Apertura 2026. A pesar de ser la figura de Xolos de Tijuana en la fecha anterior, cuando le tocó marcar el gol del triunfo ante León, el joven futbolista de la Selección Mexicana no pudo sostener dicho nivel contra Atlético de San Luis. Por este motivo, fue el foco principal de los abucheos, razón por la que Sebastián Abreu salió a defenderlo.

El entrenador uruguayo decidió quitar al talento mexicano del terreno de juego durante la segunda mitad, luego de no poder haber sido útil para romper el cero de su equipo. Mientras se dirigía a la banca, Gilberto Mora recibió las críticas de la afición en el Estadio Caliente. Así fue como Abreu le pidió a los aficionados del cuadro fronterizo que moderen sus exigencias respecto al mediocampista de la Selección Nacional.

Sebastián Abreu defiende a Gilberto Mora

“No hay que preocuparse (por el nivel de Mora contra San Luis), un jugador de esa clase, que te de ese esfuerzo, que tácticamente entienda como ayudar al equipo, es una gran evolución para un chico de 17 años, no nos olvidemos que tiene 17 años y técnicamente es implacable”, fue lo que explicó el director técnico en conferencia de prensa.

Gilberto Mora, el futbolista más cotizado de la liga

El ‘Loco’ Abreu hizo hincapié en que Gilberto Mora aún no cumple con la mayoría de edad y que puede ser completamente normal que tenga partidos donde no brille tanto. Aún se encuentra en una etapa de pleno aprendizaje, por lo que es el momento ideal para recibir apoyo por parte de los aficionados y no solamente críticas.

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Abreu le quitó la presión a Gilberto Mora

El equipo completo de Xolos no tuvo una buena noche contra el cuadro potosino. Las falencias se vieron principalmente en la parte ofensiva del equipo, ya que Tijuana remató solamente cuatro veces durante los 90 minutos y solo una de ellas tuvo dirección a portería. En este contexto, el técnico de La Jauría le quitó responsabilidad a Mora y señaló a gran parte del equipo.

“Quiero que el equipo esté consciente de que nos faltó en la parte ofensiva, pero en la otra parte de hacer ese caparazón duro ante un equipo difícil. Se vienen partidos difíciles y después trabajaremos para tener una mejor ofensiva, que la tenemos. Si me dijeras que venimos de dos partidos en casa sin atacar ni generar diría: ‘venimos bien en lo defensivo, pero no en lo ofensivo’, pero bueno, hoy es un partido”, sentenció Abreu.