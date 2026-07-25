ÚLTIMA HORA: El golazo de Gil Mora en su debut en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Gil Mora es la joya más valiosa del futbol mexicano y el joven de 17 años lo demostró una vez más al anotar su primer gol en el Apertura 2026 en el marco del juego entre Xolos de Tijuana y León en la Jornada 2 del torneo. El juvenil mexicano se lució con un golazo desde el manchón penal para abrir su cuota goleadora en el torneo en su debut tras descansar durante la primera jornada por su actividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El seleccionado nacional marcó desde los 11 pasos y el Estadio Caliente coreó el nombre del canterano. "Morita" aprovechó la mano de Juan Guevara dentro del área para tomar la responsabilidad y tirar la pena máxima. Durante la primera parte, los Xolos tuvieron otro penal a favor, pero Óscar García atajó el disparo de Mourad El Ghezouani, quién es uno de los goleadores del torneo de la Liga BBVA MX. Debido a ello, el Loco Abreu confió en el joven azteca para cobrar la segunda vez.

"Morita" tomó el balón con calma y como si fuera un veterano añejado por muchas batallas. Después de dar tres pasos hacia el balón, disparó raso y con potencia leve hacia el costado derecho del guardameta de León. La ventaja para el mediocampista de Xolos fue que el portero se tiró al otro lado y solo vio el balón entrar a su valla.

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¿Cuántos goles tiene Gil Mora en la Liga BBVA MX?

Desde el momento de su debut, en el Apertura 2024, Gil Mora ha disputado 51 partidos con los Xolos en la Liga BBVA MX. Durante ese lapso, el joven chiapaneco ha logrado marcar nueve goles en la primera división mexicana. En todas las competencias, Mora suma 11 goles porque consiguió dos en la Leagues Cup de 2025.