¿Le prohibieron salir del América? Sebastián Cáceres rompe el silencio tras la oferta que recibió de Europa

¡Rompió el silencio! El defensa uruguayo Sebastián Cáceres declaró lo que muchos ya sabían: sí quería emigrar al Ipswich Town de Inglaterra, pero finalmente se quedará en el conjunto del América para disputar el resto del Apertura 2025. Según la oferta del conjunto británico fue de 5 millones de dólares fijos más otros 5 millones en objetivos, pero no convenció a la directiva azulcrema, que consideró insuficientes los términos de pago y los bonos condicionados.

¿Qué dijo Sebastián Cáceres a su llegada a Uruguay?

“Era una linda oportunidad para medirme en Europa”, declaró Cáceres a medios uruguayos tras reportar con su selección para la Fecha FIFA. El zaguero reconoció que la Championship inglesa es una liga muy competitiva y que le atraía el reto, pero también se mostró comprometido con el proyecto de las Águilas.

Sebastián Cáceres llegó al América en enero de 2020, procedente del Liverpool FC de Montevideo, por una cifra cercana a los 2.3 millones de euros. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los pilares defensivos del equipo, acumulando más de 170 partidos oficiales con la camiseta azulcrema y convirtiéndose en un referente de la zaga.

Durante su estancia en Coapa, el uruguayo ha levantado tres títulos de Liga MX: el Clausura 2023, el Apertura 2023 y el Apertura 2024, siendo pieza clave en cada uno de los campeonatos. Además, ha participado en torneos internacionales como la Copa de Campeones de Concacaf y la Leagues Cup, donde ha mostrado regularidad y liderazgo.

Aunque la posibilidad de jugar en Europa sigue latente, Cáceres tiene contrato vigente con América hasta junio de 2027, lo que le da estabilidad rumbo al Mundial 2026, donde espera ser parte de la lista definitiva de Marcelo Bielsa con la selección uruguaya.

Por ahora, el defensor se enfoca en mantener el nivel con las Águilas y seguir sumando minutos en la Liga MX . Su permanencia representa una buena noticia para el técnico André Jardine, quien lo considera un titular indiscutible.

¿Cuáles son los partidos de eliminatoria de Uruguay en esta Fecha FIFA?

Uruguay vs Perú

Jueves 4 de septiembre de 2025

Estadio Centenario, Montevideo

17:30 horas (local)

Este partido podría sellar la clasificación directa de Uruguay si se dan las combinaciones necesarias.

Chile vs Uruguay

Martes 9 de septiembre de 2025

Estadio Nacional, Santiago

17:30 horas (local)

Chile ya está eliminado, pero Uruguay buscará cerrar con broche de oro.

Uruguay se encuentra en la cuarta posición con 24 puntos, empatado con Paraguay pero con mejor diferencia de goles

