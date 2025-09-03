Pintaba para ser campeón en México, dirigió a un grande de América y hoy suma 3 despidos en menos de un año

El técnico portugués Renato Paiva volvió a ser noticia en el futbol sudamericano, esta vez por su abrupta salida del club brasileño Fortaleza, donde apenas dirigió 10 partidos. La decisión fue tomada por la directiva tras una racha negativa que dejó al equipo en zona de descenso en el Brasileirao y eliminado de la Copa Libertadores. Lo más insólito: Paiva se enteró de su despido por la prensa, antes de que el club se lo comunicara oficialmente.

Paiva, de 55 años, había asumido el cargo en julio como relevo del argentino Juan Pablo Vojvoda, con la misión de levantar a un equipo golpeado. Sin embargo, los resultados no lo acompañaron: solo logró una victoria, sufrió seis derrotas y recibió 17 goles. La eliminación ante Vélez Sarsfield en octavos de Libertadores fue el golpe final para su salida.

¿Qué números dejó Renato Paiva con el Toluca?

Este despido se suma a una serie de fracasos recientes en la carrera del estratega luso. En diciembre de 2024, fue cesado del Toluca, donde dejó números respetables pero insuficientes para cumplir las expectativas. En su etapa con los Diablos Rojos, Paiva dirigió 44 partidos, con un saldo de 23 victorias, 11 empates y 10 derrotas, alcanzando una efectividad del 59%. A pesar de haber terminado como segundo lugar en la fase regular y contar con el campeón de goleo Paulinho, fue eliminado en cuartos de final por América, lo que precipitó su salida.

Antes de llegar a Fortaleza, Paiva tuvo un paso fugaz por Botafogo, donde vivió uno de los momentos más destacados de su carrera: la participación en el Mundial de Clubes 2025. El equipo carioca sorprendió al mundo al vencer 1-0 al PSG, campeón de la Champions League, y avanzar a octavos de final. Sin embargo, cayó ante Palmeiras en tiempo extra y fue despedido poco después.

Renato Paiva: Tres despidos en menos de un año

Con tres despidos en menos de un año, Toluca , Botafogo y Fortaleza, el futuro de Renato Paiva como técnico de clubes de élite se torna incierto. Mientras tanto, Fortaleza será dirigido interinamente por Léo Porto, técnico de la Sub-20, en lo que buscan un perfil más defensivo para salir del fondo de la tabla.

