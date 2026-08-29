Club América revela si Sebastián Cáceres se marchará a Europa

Sebastián Cáceres volvió a estar en el centro de los rumores sobre una posible salida del Club América rumbo a Europa. El defensor uruguayo había despertado el interés del Celta de Vigo durante este mercado. Ahora se reveló si finalmente se marchará o no.

El zaguero ha sido uno de los extranjeros con mayor regularidad en las Águilas durante los últimos años. Cáceres logró consolidarse como una pieza importante durante la etapa de André Jardine y ahora con Guillermo Almada.

La fortuna que había ofertado Celta de Vigo por Sebastián Cáceres

El interés del conjunto español llegó acompañado de una propuesta importante. Celta de Vigo habría ofrecido 8 millones de dólares por Sebastián Cáceres, cantidad que la directiva azulcrema decidió rechazar pese a que el futbolista veía con buenos ojos la posibilidad de regresar a Europa.

TE PUEDE INTERESAR:



El defensor ya había sido relacionado anteriormente con clubes de Italia e Inglaterra. Además, su participación con Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ incrementó nuevamente la atención sobre su situación y podría generar nuevos pretendientes en próximos mercados.

¿Por qué se cayó el pase de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo?

La operación terminó complicándose por los tiempos de respuesta del América. De acuerdo con información de César Merlo, el Celta presentó su última propuesta por 8 mdd, pero el conjunto mexicano tardó en responder.

Ante esta situación, el club español habría decidido ponerle punto final a las conversaciones. El Celta se habría cansado de esperar una respuesta y ahora analiza otras alternativas para reforzar su defensa durante este mercado.

|Crédito: @AmericaFemenil / X

Finalmente Sebastián Cáceres se quedará en el América

Con las negociaciones terminadas, todo apunta a que Cáceres continuará en el Nido durante lo que resta del año. La directiva azulcrema no habría aceptado la propuesta del Celta y el futbolista seguirá formando parte de la plantilla.

Sin embargo, su permanencia podría ser temporal. Por su nivel y experiencia internacional, el uruguayo podría volver a despertar interés de clubes europeos durante el mercado invernal, por lo que su futuro todavía podría generar novedades en los próximos meses.

