Sebastián Córdova: cuál es el sueldo que percibe en Pumas UNAM por hora en agosto 2026

Pumas contó con Sebastián Córdova como uno de sus grandes refuerzos para el Apertura 2026. El canterano del Club América venía de una larga e importante etapa en Tigres que le brindó un cartel interesante tras su llegada al Pedregal. Sin embargo, el mediocampista tuvo que hacer una importante reducción a su sueldo para poder vestir los colores universitarios.

Sebastián Córdova logró consolidarse en Tigres como una de las figuras del equipo, sobre todo cuando fue referente en el último título de liga en el Clausura 2023. Reportes de Salary Sports indican que el jugador mexicano ganaba un sueldo de 25 millones de pesos al año, siendo uno de los jugadores mejor pagados del equipo solo por detrás de André Pierre Gignac. ¿Cuánto es lo que gana ahora como jugador de Pumas?

Sebastián Córdova era uno de los jugadores mejor pagados en Tigres|@cordovar97

Cuánto gana Sebastián Córdova en Pumas UNAM por hora

Según diversos reportes, Córdova goza de un sueldo de 1.1 millones de dólares al año, es decir, alrededor de 18.77 millones de pesos anuales como jugador de Pumas. El mediocampista tuvo que reducir sus pretensiones económicas con tal de poder regresar a la CDMX.

Aun así, el jugador contaría con un salario de 2,142 pesos por hora, lo cual deja en claro los sueldos que se manejan dentro de la Liga BBVA MX. La espera para que Córdova muestre su valía en Pumas deberá esperar, debido a que sufrió una importante lesión previo al regreso de la liga.

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Qué lesión sufrió Sebastián Córdova en Pumas UNAM

Pumas lanzó un comunicado oficial en donde indica que Sebastián Córdova sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo dejará fuera por todo el Apertura 2026.

Sebastián Córdova se pederá el resto del Apertura 2026

Se estima que el tiempo de recuperación del jugador auriazul sea de poco más de siete meses. Esto significa que su participación para el Clausura 2027 con Pumas estaría en riesgo. El cuerpo médico del equipo seguirá de cerca la recuperación de Córdova para determinar su evolución y cuándo exactamente podría regresar a las canchas.

