Selección anfitriona llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con TRES DERROTAS en cuatro juegos

Estados Unidos es una de las tres selecciones anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y comenzará al torneo con una de las peores formas posibles. El USMNT fue superado 2-1 en el amistoso contra Alemania y con eso llegó a tres derrotas en los últimos cuatro juegos que ha disputado.

Kai Havertz abrió el marcador y Antonee Robinson empató para irse igualados al medio tiempo. Ya en la parte complementaria, Leroy Sané se encargó de darle el triunfo a los germanos con el tanto de la victoria. Los estadounidenses lo intentaron igualara durante la última media hora, pero no lograron mellar la meta protegida por Oliver Baumann.

Aunque no ha tenido el éxito esperado, el estratega argentino Mauricio Pochettino considera que su equipo tuvo un buen desempeño porque enfrentó a una de las mejores selecciones del mundo.

“Estoy contento con el desempeño por como jugamos ante uno de los mejores equipos del mundo”, dijo el director técnico. “Creo que debemos estar contento con ello. Si vemos las estadísticas fue un juego parejo. Nos hicieron gol en la primera acción, pero la reacción fue positiva”.

Los últimos resultados de Estados Unidos antes del torneo no son alentadores. Durante la Fecha FIFA de marzo fue goleado por Bélgica con marcador de 5-2 y después fue superado con tranquilidad por Portugal con pizarra de 2-0. El conjunto dirigido por Pochettino solo le pudo ganar a Senegal en el penúltimo partido amistoso antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Con base en la clasificación de la FIFA, los rivales de Estados Unidos, que ocupa el 17° puesto, han estado en el Top 15. Los senegaleses son los más bajos con la 15° posición. Alemanes y belgas han intercambiado entre la novena y la décima posición en los últimos años. Por su parte, los portugueses ocupan la quinta escalera en la tabla.

Estados Unidos vs Portugal|Crédito: USMNT

Al parecer, la fase de grupos no será tan complicada para el USMNT si se toma como referencia la posición de sus rivales en el ranking de la FIFA. Turquía ocupa la 22° posición mientras que Australia es la 27°. Su primer duelo será contra Paraguay, quienes están colocados en la 40°. Con eso, las tres derrotas en los últimos cuatro partidos podrían lucir como algo esperanzador en lugar de anunciar un fracaso en la segunda Copa como anfitrión.

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TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

Los mejores juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ serán transmitidos EN VIVO y GRATIS por TV Azteca. El único partido de Estados Unidos en la fase de grupos que será emitido por el canal será el duelo inaugural en Los Ángeles, California, contra Paraguay del 12 de junio.