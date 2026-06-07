¡ALARMAS ENCENDIDAS! Sudáfrica no pudo con suplentes de Selección que quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sudáfrica cerró su preparación para el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante México con un partido amistoso contra Jamaica. Pese a que múltiples reportes indicaron que el partido quedó con triunfo de Sudáfrica por 1-0, el entrenador de los caribeños, Rudolph Speid, confirmó a Omar Villa de Azteca Deportes que el duelo acabó igualado a un gol por bando.

El entrenador de Jamaica 🇯🇲, Rudolph Speid, nos confirma que el resultado final del amistoso vs Sudáfrica 🇿🇦 fue 1-1

Bafana se adelantó en la primera mitad, pero los Reggae Boyz igualaron al final del segundo tiempo.

Mal resultado para Sudáfrica ante una Jamaica juvenil. pic.twitter.com/rUKSbkZPZ7 — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) June 7, 2026

Los goles del encuentro disputado en el Estadio Hidalgo fueron conseguidos por Oswin Appolis para Sudáfrica al 32’ y Dwayne Atkinson para Jamaica al 90+3’. El contraste es brutal porque el jugador jamaiquino es miembro del Rhode Island FC, equipo de la USL Championship de Estados Unidos mientras que el africano juega en los Orlando Pirates, uno de los clubes históricos de su nación.

El partido estaba programado para llevarse a cabo el viernes 5, pero se cambió la fecha al sábado 6 y se realizó a puerta cerrada. El hermetismo de la delegación sudafricana liderada por el director técnico Hugo Broos ha sido tal que todos los entrenamientos han sido privados desde que se llegaron a las instalaciones del Pachuca.

Hasta ahora, no se ha confirmado el cuadro inicial con el que comenzaron los “Bafana Bafana” en el duelo contra los rivales de CONCACAF. Por su parte, el once titular de Jamaica estuvo conformado por Coniah Boyce-Clarke en la portería con Ronaldo Webster, Richard King, Jonathan Bell y Kyle Ming en la zaga. Los mediocampistas fueron Brandon Cover, Courtney Clarke y Dwight Merrick. El ataque de los “Reggae Boyz” fue conformado por Kaheim Dixon, Nickalia Fuller y Dajaune Brown.

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