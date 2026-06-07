“Vamos a eliminar a Argentina": futbolista sueña con enfrentar a la Albiceleste y dejarlo sin Copa Mundial de la FIFA 2026™

En el momento que se sortearon los grupos de la Copa Mundial de la FIFA™, en Sudamérica comenzaron a hablar de un posible cruce entre Argentina y Uruguay en 16avos de final. Pasó el tiempo pero lo que no se detuvo fue el cruce dialéctico entre protagonistas de esos dos países, a tal punto que en las últimas horas el que apareció en escena fue Guzmán Rodríguez: "Vamos a eliminar a Argentina", señaló.

Para que exista una nueva edición del clásico rioplatense la Albiceleste debe terminar en lo más alto de su grupo y la Celeste aparecer en la segunda ubicación (algo probable debido a que comparte zona con España). Lejos de temerle al país vecino, el futbolista de Bragantino fue determinante al señalar que vencerían al campeón en Qatar 2022. Pero su osadía no terminó ahí: "Va a ganar Uruguay. Vamos a enfrentar a España en la fase de grupos y después en la final".

Guzmán Rodríguez fue contundente

Sorpresas, decepciones y nombres propios

Lejos de quedarse solo con su equipo, el zaguero central también hizo un análisis del mapa global. “¿Qué selección será la sorpresa? Paraguay”, explicó, haciéndole un guiño a la Conmebol.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



En la otra cara de la moneda, fue tajante con una de las selecciones que mejor imagen dejó en la última edición: “¿Y la decepción? Marruecos. Se está esperando mucha cosa de ellos, y va a ser la decepción del torneo”, afirmó, desafiando la expectativa que rodea a los Leones del Atlas tras su histórico papel en 2022.

A su vez, el corazón del defensor se inclinó hacia los suyos a la hora de buscar al jugador que deslumbrará al mundo. “El jugador revelación será Maximiliano Araújo”, aseguró, destacando las virtudes del puntero izquierdo uruguayo, a quien conoce de cerca por su despliegue y potencia.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.