Selección de Irán sale al campo con fotos de menores fallecidos antes de su partido contra Costa Rica

Nuevamente, la Selección de Irán vivió un momento muy emotivo antes de comenzar su duelo amistoso en la Fecha FIFA, donde se midieron ante su similar de Costa Rica, donde los seleccionados iraníes tuvieron un gesto que le ha dado la vuelta al mundo.

El once titular de la Selección de Irán, saltó al terreno de juego para la ceremonia protocolaria con fotografías en las manos de las niñas que perdieron la vida en uno de los recientes bombardeo que a sufrido ese país de Medio Oriente, todo esto en medio del conflicto bélico que sostiene su país con Estados Unidos e Israel desde hace varias semanas.

¡GOLAZO de Dodi Lukébakio| México 1-1 Belgica | Amistoso Internacional | TV Azteca Deportes

El duelo se disputó en Antalya, Turquía, donde los seleccionados iranís, directivos y miembros del cuerpo técnico, cantaron el himno nacional de su país con las fotos de los menores que perdieron la vida en los bombardeos. Todo esto con la finalidad de hacerles un homenaje y hacer viral el costo humano que ha ocasionado el conflicto bélico en la zona.

¿Cuál fue el resultado del partido entre Irán y Costa Rica?

El partido amistoso se tuvo que jugar a puerta cerrada, aunque sin importar las circunstancias en el terreno de juego, la Selección de Irán logró imponerse en el marcador con aplastante 5-0 ante Costa Rica, en un duelo de preparación de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

#BREAKING

The Iran national football team held images of martyrs of the Dena ship, destroyed sports venues and historical buildings, Red Crescent forces and firefighters during the US-Israeli aggression on war ahead of the match against Costa Rica. pic.twitter.com/6c16AMLPkQ — Tehran Times (@TehranTimes79) March 31, 2026

Sin embargo, aunque el resultado es favorable para ellos, el centro del partido fue el homenaje a las víctimas del ataque del pasado 28 de febrero en la Ciudad de Minab, Irán. En el cual, perdieron la vida más de 160 personas, luego de que una bomba cayó en una escuela, donde la mayoría de los fallecidos eran menores y personal docente.

