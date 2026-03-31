¿Irán asistirá a la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Esto es lo que dijo Infantino

Luego de su presencia en la goleada de 5-0 de Irán sobre Costa Rica, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un mensaje político y deportivo de enorme calado a menos de tres meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Entrevista con Obed Vargas: “Siempre quise jugar con México”

Tras el silbatazo final, el jerarca del futbol mundial no solo se limitó a observar el encuentro, sino que bajó a la cancha para entablar un diálogo directo con los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores del combinado iraní. A través de sus redes sociales, Infantino compartió imágenes del encuentro, acompañadas de una reflexión que subraya el poder blando del deporte en tiempos de incertidumbre.

"El futbol genera unidad y esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles, y la FIFA continuará apoyando al equipo para garantizar las mejores condiciones posibles mientras se preparan para la Copa Mundial. Espero verlos transmitir un mensaje positivo de humanidad y unión al mundo", escribió el directivo.

¿Qué dijo Infantino sobre la presencia de Irán en la Copa Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Más allá de la retórica de paz, las declaraciones de Infantino ante la agencia AFP fueron contundentes para acallar cualquier rumor sobre una posible exclusión del equipo asiático debido a contextos extradeportivos. El presidente fue claro al validar la participación de la selección de Irán, destacando su calidad competitiva.

"Irán estará en la Copa del Mundo. Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento. He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien", aseguró el mandatario de la FIFA. Asimismo, al ser cuestionado sobre las sedes y la logística de seguridad, fue tajante: "Los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo".

TE PUEDE INTERESAR:



Con este gesto, Infantino no solo disipó los murmullos, sino que reforzó el respaldo institucional hacia el cuadro dirigido por Amir Ghalenoei. Al señalar a Irán como un "equipo muy fuerte", el presidente de la FIFA pone el foco en lo estrictamente deportivo, donde los "Príncipes de Persia" acaban de demostrar, con cinco goles a una selección mundialista como Costa Rica, que tienen argumentos de sobra para competir en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

