ÚLTIMA HORA: Selección clasificada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 anuncia nuevo DT

A menos de 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un conjunto nacional ha nombrado a su nuevo entrenador. Luego de la que la Selección de Marruecos anunciara la salida de Walid Regragui, el cuadro de 'Los Leones del Atlas' ya hicieron el anuncio oficial de la persona al frente del proyecto.

¿Quién es el nuevo DT de Marruecos?

“La Federación Marroquí de Futbol (FRMF) anuncia el nombramiento del Sr. Mohamed Ouahbi como entrenador principal de la selección nacional. La FRMF también confirma que el cuerpo técnico de la selección nacional se ha reforzado con la incorporación del seleccionador portugués, el Sr. João Sacramento”, señala el comunicado en el sitio oficial de la FRMF.

مرحباً بالناخب الوطني الجديد، الســيــد مــحــمــد وهــبــي

نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في هذه الرحلة الجديدة



Welcome to our new National Head Coach, Mr. Mohamed Ouahbi

We wish you all the best in this new journey #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ngaScWEo1k — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 5, 2026

"El nombramiento del Sr. Mohamed Ouahbi reafirma un principio fundamental: que el proyecto deportivo siga siendo liderado por Marruecos. El Sr. Ouahbi es una figura técnica reconocida en el sistema nacional de entrenamiento, habiéndose distinguido por liderar a la selección nacional Sub-20 a la victoria en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA", se agrega.

Al frente de la Selección de Marruecos, Walid Regragui tuvo un registro de 45 partidos dirigidos entre juegos amistosos, Copa Africana de Naciones, Clasificatoria a la Copa Mundial de la FIFA y Clasificatorias a la Copa de África.

Por su parte el nuevo entrenador en curso, Mohamed Ouahbi, ya estuvo al frente de la Selección Nacional de Marruecos Sub-20 con la que pudo conquistar la Copa Mundial de la FIFA de categorías inferiores acumulando 68 juegos en el banquillo.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, certamen que dará inicio el próximo 11 de junio, Marruecos comparte el Grupo C junto a Brasil, Haití y Escocia.

