CONFIRMADO: La Selección Mexicana cae en el Ranking FIFA rumbo al Mundial 2026

Luego de empatar ante Uruguay y perder contra Paraguay en los amistosos de noviembre, la Selección Mexicana ha perdido un lugar en el Ranking de la FIFA

Selección Mexicana, Fecha FIFA, noviembre 2025
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
A 204 días del inicio del Mundial 2026 con sede en México, Estados Unidos y Canadá, el panorama no luce alentador para la Selección Mexicana. Dirigidos por Javier Aguirre, la escuadra nacional liga seis partidos sin conocer la victoria y dichos resultados ya cobraron factura en el Ranking FIFA, mismo que se acaba de actualizar este 19 de noviembre.

El primer puesto lo sigue ocupando España. Comandados por Luis de la Fuente, el conjunto de ‘La Furia’ obtuvo el pase a la Copa del Mundo tras ganarle a Georgia y empatar ante Turquía en la Fecha FIFA de este mes. Por su parte, Argentina es segundo y Francia ocupa el tercer puesto de la clasificación.

Por debajo, Inglaterra aparece en cuatro lugar seguido de Brasil en quinto. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti subió dos posiciones con respecto al Ranking FIFA del mes pasado desplazando a Portugal al sexto sitio y a Países Bajos al séptimo lugar de la tabla. El octavo sitio es de Bélgica y el Top 10 lo completan Alemania en noveno y Croacia en el décimo puesto.

México cae en el Ranking FIFA

Luego de haber empatado ante Uruguay y perdido frente a Paraguay en la Fecha FIFA de este mes, la Selección Mexicana comandada por el ‘Vasco’ Aguirre’ ha perdido un puesto en la clasificación rumbo a la Copa del Mundo.

Y es que tras ganar la Copa Oro 2025 ante Estados Unidos, México ha visto cuatro empates ante Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay. Así como dos derrotas ante Colombia y Paraguay.

La cuenta regresiva al Mundial 2026 sigue su marcha y para los aficionados, el equipo de Javier Aguirre no convence de cara a albergar una Copa del Mundo en casa, motivo por el que el conjunto nacional se fue abucheado de Torreón y San Antonio.

Selección Mexicana
