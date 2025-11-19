deportes
Costa Rica rompe el silencio tras el FRACASO de Miguel Herrera al Mundial 2026: “No vamos a dar excusas, buscaremos soluciones”

Mediante el sitio oficial de la Federación Costarricense de Futbol, ‘La Sele’ lanzó un duro comunicado tras quedar FUERA de la Copa del Mundo del año entrante

Mundial México 2026
Luego de que la Selección de Costa Rica se quedara sin posibilidades de ir al Mundial 2026, la Federación Costarricense de Futbol ha lanzado un fuerte comunicado, asumiendo las consecuencias y responsabilidades compartidas junto a Miguel Herrera, entrenador al frente de los 'Ticos' que no pudo lograr el pase ni siquiera a la instancia de repechaje rumbo a la Copa del Mundo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: El equipo de ASIA que jugará en México el REPECHAJE al Mundial 2026

Comunicado de Costa Rica tras quedar FUERA del Mundial 2026

"La Federación Costarricense de Futbol lamenta profundamente no haber logrado la clasificación de la Selección Mayor a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Este resultado, sin duda, no corresponde a las aspiraciones de nuestro país ni al esfuerzo que cada persona vinculada a la Selección entregó en este proceso. Asumimos este duro momento con el mismo dolor y tristeza que todos.

"La descalificación es un golpe, pero también una oportunidad para reconfigurar nuestro futbol de forma profunda y sostenible. Ahora sentimos mucha tristeza, nos duele por todos pero no podemos quedarnos abajo. Esperamos contar con el apoyo de todos ustedes, para transformar este momento en una oportunidad para reimpulsar nuestro futbol. No vamos a dar excusas, pero desde ya buscaremos soluciones...", se lee en el sitio oficial de la Federación Costarricense de Futbol.

Tras el empate sin goles entre 'La Sele' y Honduras en el Estadio Nacional de Costa Rica, ambas naciones se quedaron fuera del Mundial 2026, mismo que tiene como sede México, Estados Unidos y Canadá. A pesar del fracaso, el 'Piojo' Herrera no puso su renuncia sobre la mesa a la espera de la decisión de la Federación Costarricense de Futbol.

A lo largo de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo, Costa Rica tuvo un registro de 7 puntos, resultado de una victoria, cuatro empates y una derrota en un sector que los 'Ticos' compartieron junto a Haití, Honduras y Nicaragua.

Te puede interesar: OFICIAL: Así quedan los 4tos de Final del Mundial Sub-17

