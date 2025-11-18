deportes
Nota

ÚLTIMA HORA: El equipo de ASIA que jugará en México el REPECHAJE al Mundial 2026

Luego de la Final del Play-Off, ya conocemos al representante de Asia que vendrá a México en marzo de 2026 a disputar el repechaje intercontinental

Jugadores de la Selección de Irak rumbo al Mundial 2026
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
Continua el camino rumbo al Mundial 2026. Este martes 18 de noviembre, ya conocemos al representante de Asia que vendrá a México a jugar el repechaje para conseguir su boleto a la Copa del Mundo.

Te puede interesar: OFICIAL: Así quedan los 4tos de Final del Mundial Sub-17

Durante la Final del Play-Off de Asia, la Selección de Irak se impuso ante Emiratos Árabes Unidos por marcador global de 3-2 para asegurar su lugar en la instancia de repesca de cara al Mundial con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

En el partido de ida, el equipo de los 'Faraones' dirigido por Graham Arnold y la escuadra de UAE comandada por Cosmin Olăroiu igularon 1-1 en la cancha del Al-Jazira Mohammed bin Zayed Stadium con sede en Emiratos Árabes. Posteriormente, Irak obtuvo la victoria en el juego de vuelta por marcador de 2-1 para tener el global a su favor por 3-2.

El repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 se va a disputar en marzo de 2026. De momento, los otros clasificados a la repesca son Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo y falta por definir los dos cupos de Concacaf.

¿Cómo es el formato del Repechaje rumbo al Mundial 2026?

Para la instancia de repechaje, se disputa un mini torneo de eliminación directa a partido único. Primero se van a disputar las semifinales en dos partidos entre los cuatro equipos con el menor Ranking FIFA. Posteriormente, se disputarán dos Finales entre los ganadores de la ronda anterior ante las dos selecciones mejor clasificadas en el Ranking FIFA, misas que tienen pase automático a la Final del Repechaje rumbo a la Copa del Mundo. Al final, los dos vencedores de cada Final de este mini torneo obtendrán su boleto al Mundial 2026.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: México sufre sensible BAJA para el partido vs Paraguay

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
