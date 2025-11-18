ÚLTIMA HORA: El equipo de ASIA que jugará en México el REPECHAJE al Mundial 2026

Continua el camino rumbo al Mundial 2026. Este martes 18 de noviembre, ya conocemos al representante de Asia que vendrá a México a jugar el repechaje para conseguir su boleto a la Copa del Mundo.

Durante la Final del Play-Off de Asia, la Selección de Irak se impuso ante Emiratos Árabes Unidos por marcador global de 3-2 para asegurar su lugar en la instancia de repesca de cara al Mundial con sede en México, Estados Unidos y Canadá.

🇮🇶 Irak ganó sobre la hora y, con un 3-2 en el global, será el representante de la AFC en el Torneo clasificatorio para la #CopaMundialFIFA. 👏#Somos26 pic.twitter.com/dtUbTA9yEq — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 18, 2025

En el partido de ida, el equipo de los 'Faraones' dirigido por Graham Arnold y la escuadra de UAE comandada por Cosmin Olăroiu igularon 1-1 en la cancha del Al-Jazira Mohammed bin Zayed Stadium con sede en Emiratos Árabes. Posteriormente, Irak obtuvo la victoria en el juego de vuelta por marcador de 2-1 para tener el global a su favor por 3-2.

El repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 se va a disputar en marzo de 2026. De momento, los otros clasificados a la repesca son Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo y falta por definir los dos cupos de Concacaf.

¿Cómo es el formato del Repechaje rumbo al Mundial 2026?

Para la instancia de repechaje, se disputa un mini torneo de eliminación directa a partido único. Primero se van a disputar las semifinales en dos partidos entre los cuatro equipos con el menor Ranking FIFA. Posteriormente, se disputarán dos Finales entre los ganadores de la ronda anterior ante las dos selecciones mejor clasificadas en el Ranking FIFA, misas que tienen pase automático a la Final del Repechaje rumbo a la Copa del Mundo. Al final, los dos vencedores de cada Final de este mini torneo obtendrán su boleto al Mundial 2026.

