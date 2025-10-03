Selección Mexicana: Estos son los futbolistas que NO estarán en los juegos ante Colombia y Ecuador

Comienza la cuenta regresiva para una nueva Fecha FIFA, misma en donde la Selección Mexicana disputará un par de interesantes duelos ante Colombia y Ecuador. Ante ello, es preciso que conozcas la lista de futbolistas que seguramente no serán convocados por Javier, el Vasco Aguirre por distintas causas.

La Selección Mexicana continúa con su camino rumbo a la Copa del Mundo del 2026 a través de duelos amistosos con potencias de sus respectivas confederaciones. Y es que, después de haberse medido a Japón y Corea del Sur, ahora el Tri hará lo mismo con dos escuadras que ya clasificaron al Mundial 2026.

¿Qué futbolistas no estarán en la Selección Mexicana para la próxima Fecha FIFA?

El primer futbolista descartado para Javier Aguirre es Rodrigo Huescas, quien lamentablemente sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior que, incluso, podría dejarlo fuera del Mundial 2026. Otro elemento que no estaría disponible es Raúl Jiménez, quien salió lastimado de su último compromiso con el Fulham.

Pese a que ya disputó minutos con su nuevo club en la Europa League, se desconoce si la Selección Mexicana convocará a Edson Álvarez toda vez que se sigue recuperando de su lesión, un hecho similar a lo que ocurre con Roberto Alvarado, jugador de Chivas que se está recuperando de un esguince.

Finalmente, el Vasco se las tendrá que ingeniar en el tema de la delantera, pues a la baja de Raúl Jiménez también se sumaría tanto Ángel Sepúlveda como Henry Martín, los cuales no están al cien por ciento debido a sus respectivas lesiones.

¿Cuál podría ser la sorpresa de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA?

Ante las bajas antes mencionadas, sobre todo en el apartado ofensivo, no se descarta que Javier Aguirre involucre en la zona delantera a Armando González, goleador del Rebaño Sagrado que ha tenido una excelente temporada pese a la intermitente temporada que Chivas ha tenido.

¿Cuándo y dónde serán los juegos de México ante Colombia y Ecuador?

El calendario de la Selección Mexicana establece que sus siguientes duelos, ante Colombia y Ecuador respectivamente hablando, se llevarán a cabo el 12 de octubre en Dallas, así como el 15 en Guadalajara, Jalisco.