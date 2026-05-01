Seleccionado mexicano se recupera de lesión y peleará por ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Javier Aguirre tuvo que lidiar con un hospital, debido a que en el último año varios futbolistas tuvieron lesiones complicadas y algunos de ellos requirieron cirugía, como es el caso de este seleccionado mexicano, quien ya se recuperó y regresó a los entrenamientos con su equipo para pelear por un puesto en la Copa Mundial de la FIFA 2026, a la cual Marcel Ruiz no está considerado por una gran razón.

César “Chino” Huerta es el mexicano que logró recuperarse tras someterse a doble cirugía de pubalgia. La primera fue a finales de 2025 y, tras no ver resultados, fue intervenido quirúrgicamente en marzo de este año, por lo que sus esperanzas de recuperarse antes de la justa veraniega eran nulas.

Huerta regresó a los entrenaientos con su club en Bélgica.|@cesarh_33

No obstante, desde Bélgica reportan que recientemente regresó a entrenar con el Anderlecht, en espera de sumar minutos en estas últimas 4 semanas y llenarle el ojo a Javier Aguirre de que está en óptimas condiciones para disputar su primer mundial.

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¿Qué probabilidad hay de que César Huerta vaya a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El canterano de Chivas la tiene complicada, ya que en un mes el “Vasco” dará a conocer la lista final de todos los jugadores que representarán a la Selección Mexicana en la justa veraniega. Para ello, el extremo deberá jugar las últimas jornadas en la liga de Bélgica.

La realidad es que César lleva más de 6 meses sin disputar un partido, por lo que le costará volver a tomar ritmo y, en un mes, se vislumbra casi imposible que lo logre. Lo anterior en gran parte porque su equipo tratará de llevarlo de a poco, a fin de que no vuelva a recaer con la misma lesión.

Un antecedente que se puede replicar en el caso de “Chino” es Marcel Ruiz, quien decidió no operarse la rodilla y someterse a otros tratamientos, pero a pesar de ello Aguirre no lo consideró entre los 12 jugadores de la Liga BBVA MX que tienen un pie adentro en la convocatoria final.