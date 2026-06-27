OFICIAL: Las selecciones que podrían CALIFICAR HOY sábado 27 de junio a los 16vos de final del Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su tramo decisivo y este sábado 27 de junio podría dejar a nuevas selecciones instaladas oficialmente en los dieciseisavos de final.

Con actividad en los Grupos J, K y L, varias potencias llegan con el pase prácticamente en la mano, mientras otras todavía se juegan la vida en 90 minutos.

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Inglaterra y Ghana buscan cerrar el Grupo L

En el Grupo L, Inglaterra es una de las selecciones mejor posicionadas. Los ingleses llegan como favoritos y dependen de sí mismos para avanzar como líderes del sector. Un triunfo ante Panamá les asegura no solo el pase, sino una posición privilegiada rumbo a la fase de eliminación directa.

Por su parte, Ghana también tiene grandes posibilidades. El cuadro africano ha sido una de las sorpresas del torneo y un buen resultado ante Croacia podría meterlo directamente entre los clasificados.

Croacia todavía tiene opciones, pero necesita un resultado fuerte para no depender de terceros.

Colombia y Portugal protagonizan el partidazo del día

El Grupo K trae uno de los duelos más atractivos del torneo: Colombia vs Portugal.

Ambos llegan con opciones claras de clasificación, pero especialmente Portugal está muy cerca de asegurar su boleto tras la exhibición reciente de Cristiano Ronaldo, quien viene de marcar doblete y romper otro récord histórico.

Colombia también podría clasificar hoy si consigue sumar ante los lusos. El equipo cafetero ha mostrado equilibrio, intensidad y una versión muy sólida en esta fase de grupos.

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Cristiano Ronaldo festeja su gol con Portugal en el Mundial 2026.|Phil Noble/REUTERS

Argentina, con un pie en la siguiente ronda

En el Grupo J, Argentina es la gran candidata para avanzar este sábado.

Después del doblete de Lionel Messi en la jornada anterior, la Albiceleste llega con enorme confianza al duelo ante Jordania. Un triunfo confirmaría su clasificación y reforzaría su candidatura al título.

Además, Austria y Argelia todavía pelean por un boleto, por lo que ese duelo también será determinante.