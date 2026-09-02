¿México o Estados Unidos? El país en el que se jugarán las Semifinales de Leagues Cup 2026

La Liga BBVA MX dominó por completo la Leagues Cup 2026. América, Rayados, Toluca y León eliminaron a los últimos representantes de la MLS y garantizaron que, por primera vez desde que se disputa el actual formato del torneo, el campeón será mexicano. Sin embargo, hay algo que no cambiará: las Semifinales se jugarán en Estados Unidos.

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Los cuatro equipos mexicanos tendrán que disputar este miércoles 2 de septiembre sus respectivos encuentros en territorio estadounidense, pese a que ya no queda ningún club de MLS con vida.

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¿Dónde se jugarán las Semifinales de Leagues Cup 2026?

La primera llave enfrentará a Toluca y León en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. El encuentro comenzará a las 7:00 PM, tiempo del centro de México.

Los Diablos consiguieron su boleto después de derrotar 2-0 al Austin FC, mientras que La Fiera goleó 3-0 al Real Salt Lake.

Más tarde llegará uno de los partidos más atractivos del torneo: América y Rayados buscarán el segundo boleto a la Final en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El silbatazo inicial está programado para las 9:30 PM, tiempo del centro de México.

Las Águilas eliminaron 2-0 al Columbus Crew, mientras que Monterrey consiguió su clasificación con un 2-1 sobre Chicago Fire gracias al golazo de Orbelín Pineda al minuto 85.

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La Final también tendrá campeón mexicano

El dominio de la Liga BBVA MX tiene otra consecuencia: México ya aseguró los tres boletos que entrega Leagues Cup para la Concacaf Champions Cup 2027, correspondientes al campeón, subcampeón y tercer lugar.

Los dos ganadores de este miércoles avanzarán a la Final del domingo 6 de septiembre, mientras que los derrotados disputarán ese mismo día el encuentro por el tercer puesto.

Así, aunque la Leagues Cup tendrá por primera vez un campeón mexicano bajo su formato actual, la batalla definitiva seguirá librándose del otro lado de la frontera.