Los partidos de semifinales de la Leagues Cup 2026 que se jugarán HOY miércoles 2 de septiembre

Este miércoles 2 de septiembre se juegan las dos semifinales de la Leagues Cup 2026. Cuatro equipos del futbol mexicano buscarán el boleto a la gran final en duelos de pronóstico reservado.

¿AMÉRICA ES EL GRAN FAVORITO PARA GANAR LA LEAGUES CUP? 🦅🏆 | La Mesa Protagonista

Toluca vs. León | Shell Energy Stadium | 19:00 horas

El Shell Energy Stadium albergará un choque vibrante entre dos escuadras en gran momento. Toluca saldrá a la cancha con la clara meta de enfilarse hacia su segundo título internacional en este año calendario. Los dirigidos por Antonio Mohamed mantienen un nivel sobresaliente; tras superar 2-0 a Austin FC en los cuartos de final y golear 4-0 a Juárez en la Liga MX, enlazan cinco partidos sin perder en todas las competencias (G4, E1). En la Leagues Cup presumen tres victorias en cuatro compromisos (G3, P1). Fungir como local administrativo le sienta bien al cuadro choricero, que registra siete triunfos en sus últimos 10 cotejos bajo esa condición.

Sin embargo, la escuadra de León ha sido la gran revelación del certamen continental. La Fiera arrasó en la fase de grupos ganando sus tres encuentros como visitante y amarró su pase a semifinales tras golear 3-0 a Real Salt Lake. Con el reciente empate 1-1 ante Atlante en el torneo local, los esmeraldas extendieron su racha invicta a ocho partidos (G7, E1), sumando además cinco compromisos sin caer fuera de casa (G4, E1). León saltará al terreno de juego motivado por la revancha, buscando romper la hegemonía de un Toluca al que no ha podido vencer en sus últimos cinco enfrentamientos directos (E2, P3).

TE PUEDE INTERESAR:



América vs. Monterrey | Dignity Health Sports Park | 21:30 horas

Más tarde, el Dignity Health Sports Park de Carson será el escenario donde se defina al segundo finalista. El América llega en un estado de forma demoledor: encadena cuatro victorias consecutivas en los 90 minutos, tres con la portería en cero, y no ha perdido ninguno de sus 10 partidos oficiales en el semestre. La única caída de los comandados por Guillermo Almada fue en tanda de penaltis en la fase inicial. En su andar por esta Leagues Cup vencieron a San Diego, Portland Timbers y Columbus Crew, además de superar a Puebla en la Liga MX. La contundencia de las Águilas esta en plena vista, acumulando 16 goles a favor y solo cuatro en contra en sus últimos siete duelos.

En contraste, Monterrey afronta el encuentro en medio de una marcada irregularidad. Aunque en el torneo internacional ostenta tres triunfos al hilo tras eliminar a Inter Miami, Nashville SC y Chicago Fire (2-1), su paso por la Liga MX encendió las alarmas. Rayados cayó en sus dos últimas presentaciones locales (2-0 ante León y 3-1 frente a Atlético de San Luis con cuadro alternativo), sumando cuatro victorias y tres derrotas en siete cotejos recientes con gol recibido en seis de ellos. La gran incógnita para el conjunto regiomontano será responder al nivel exigido frente a un sólido América.

