Serie del Caribe 2026: Fecha y HORA EXACTA de los partidos de México verde y rojo en las semifinales vs República Dominicana y Puerto Rico

¡Es un hecho! México Verde y México Rojo; es decir, los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán, lograron su pase a la ronda semifinal de la Serie del Caribe 2026. Por tal motivo, es preciso que conozcas el día, la hora y todo lo que tienes que saber sobre sus duelos ante Puerto Rico y República Dominicana.

México Verde y México Rojo llegaron a estas instancias de la Serie del Caribe luego de que Charros y Tomateros disputaran la final de la Liga Mexicana del Pacífico, lo cual les abrió la puerta a disputar esta copa a nivel Centroamérica y el Caribe. Ahora, ambas escuadras se dicen listas para disputar la siguiente fase de este evento.

¿Cuándo y a qué hoa serán las semifinales de la Serie del Caribe 2026?

Guadalajara podría tener una final completamente histórica pues, de acuerdo con la tabla, dos de las cuatro mejores escuadras de esta Serie del Caribe 2026 son mexicanas luego del triunfo de Puerto Rico sobre Panamá en el duelo de este jueves, mismo con el cual se definieron a los clasificados a las semifinales.

Los Leones del Escogido, equipo representativo de la República Mexicana, se medirá a México Verde; es decir, los Tomateros de Culiacán. Este duelo se llevará a cabo el viernes 6 de febrero en punto de las 2 de la tarde, tiempo centro de México, en un encuentro que se espera sea muy atractivo para la comunidad.

Los Charros de Jalisco, quienes se conocen en esta Serie del Caribe como México Rojo, buscarán apelar a la localía para vender a los Cangrejos de Santurce, equipo que viene directamente de Puerto Rico. Este cotejo será el estelar de la noche de este viernes, mismo que comenzará a las 19:00 horas.

¿Cuándo fue la última vez que una escuadra mexicana ganó la Serie del Caribe?

La última vez que una escuadra de México obtuvo la Serie del Caribe fue hace una década, más precisamente en la edición 2016. En aquella ocasión, los Venados de Mazatlán se quedaron con el primer lugar del evento luego de vencer en la gran final a los Tigres de Venezuela por 5-4.