ÚLTIMA HORA: La selección que podría perder a toda su plantilla por castigo para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luego de los incidentes ocurridos en la Final de la Copa Africana de Naciones que se jugó este domingo pasado entre Senegal y Marruecos, la federación senegalesa se expone a una multa económica que oscila entre 50.000 y 100.000 euros, además de sanciones deportivas que afectarían directamente a jugadores y cuerpo técnico rumbo a la máxima fiesta futbolística en el mundo.

Castigos que ponen en riesgo su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las autoridades de la Confederación Africana de Futbol (CAF) analizan imponer suspensiones de entre 4 y 6 partidos a los futbolistas y entrenadores implicados en los actos de indisciplina de la final. Este escenario es particularmente preocupante para Senegal, ya que dichas sanciones se cumplirían en partidos oficiales, incluyendo los del Mundial 2026.

Esto significa que varios de los referentes del equipo podrían perderse la justa internacional, dejando a Senegal sin piezas clave en un torneo donde buscaban consolidarse como una de las selecciones africanas más competitivas.

Las sanciones no se limitarían al terreno de juego. Los próximos partidos de Senegal como local se jugarían a puerta cerrada, privando al equipo del apoyo de su gente. Además, se contempla la prohibición de que sus aficionados viajen a acompañar al equipo en compromisos internacionales.

Más allá de lo deportivo, los incidentes en la Final representan un golpe a la imagen del futbol africano, que busca consolidarse como un espectáculo de calidad y disciplina. Senegal, campeón continental en 2021 y considerado potencia en la región, ahora enfrenta un panorama complicado que podría empañar su participación en la Copa del Mundo.

¿Qué pasó en la final de Copa Africana de Naciones 2026?

La Final entre Senegal y Marruecos estuvo marcada por la polémica y momentos de tensión que incluso llevaron a una suspensión temporal del partido, antes de que finalmente se reanudara y Senegal se coronara campeón con un gol de Pape Gueye en tiempo extra.

El duelo se disputó en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, con Marruecos como anfitrión y Senegal buscando su segunda corona continental. El encuentro fue intenso y sin goles durante los 90 minutos reglamentarios, pero en los últimos instantes se desató la polémica:

Gol anulado a Senegal en tiempo agregado, lo que generó reclamos airados de jugadores y cuerpo técnico.

en tiempo agregado, lo que generó reclamos airados de jugadores y cuerpo técnico. Penalti señalado a favor de Marruecos tras una falta en un tiro de esquina, que fue cobrado por Brahim Díaz y terminó fallando.

tras una falta en un tiro de esquina, que fue cobrado por Brahim Díaz y terminó fallando. Ante estas decisiones arbitrales, la delegación senegalesa amagó con abandonar el terreno de juego, lo que provocó que el partido se detuviera por varios minutos.

La tensión en las gradas también fue evidente, con reclamos de los aficionados y un ambiente que obligó a los organizadores a intervenir para garantizar la seguridad.

Tras la suspensión temporal y el regreso de los equipos al campo, el partido se extendió hasta el tiempo extra. Fue entonces cuando Pape Gueye anotó el gol decisivo al minuto 112, dándole a Senegal el triunfo 1-0 y el título continental.

El resultado desató la euforia en la delegación senegalesa, pero también dejó un sabor amargo por la polémica arbitral y los incidentes que empañaron la final.

