¿Cuándo inicia el Mundial Sub20 y contra quién juega México?

La Selección Nacional de México Sub 20 está muy cerca de arrancar su participación en el mundial de la categoría. Eduardo Arce convocó a lo mejor que tenía para elegir y espera tener un digno papel en la justa que inicia el sábado 27 de septiembre. El equipo tricolor está localizado en el Grupo C, el que para muchos es el sector más complicado de todo el torneo, pues se encuentra México, Brasil, España y Marruecos. Hay que recordar que los tricolores son considerados en campeonatos de categorías inferiores.

México se enfrenta a potencia mundial. Su primer partido será el domingo 28 de septiembre ante su similar de Brasil para arrancar la justa. Para el 1 de octubre se verá las caras ante España y cierra la fase de grupos contra Marruecos el 4 de octubre. Los tres rivales del tricolor ya dieron a conocer sus convocatorias . Tampoco se guardaron nada, pues van con sus mejores hombres para intentar conseguir el campeonato.

Crédito: Mexsport

“Es un grupo muy fuerte. Conocemos a Brasil, lo hemos enfrentado, es un grupo muy competitivo con muy buenos jugadores técnicamente y seguro sacarán lo mejor de nosotros. De España también conocemos la calidad de los seleccionados. Va a ser un rival que vamos a tener que ir al límite, pero estamos contentos de que tengamos dos posibles campeones mundiales en el grupo para aspirar a todo. Marruecos sabemos de las condiciones que tiene. Muchos de sus jugadores están en el futbol español”, dijo Arce en el Instagram oficial de la Selección Mexicana.

Para sorpresa de todos se filtró quien sería el capitán de la Selección Mexicana Sub 20 y no se trata de Gilberto Mora, quien para muchos es el mejor jugador de este equipo. Tampoco es Obed Vargas quien triunfa como titular en la MLS. Se trata de Elías Montiel, el mediocampista del Pachuca quien es una inamovible de Jaime Lozano. El canterano de los Tuzos es observado por varios equipos de Europa y no hace mucho entro a un ranking reconocido como las figuras a seguir del Mundial Sub 20.

Hace unos días, la Selección Mexicana de Futbol se vio las caras ante su similar en un duelo amistoso de cara al Mundial Sub 20. Los pupilos de Eduardo Arce lograron una victoria contundente de 2-1 Gilberto Mora y Elías Montiel se hicieron presentes en el marcador. El 23 de septiembre, el tricolor tiene otro partido de preparación, pero ahora ante Colombia.