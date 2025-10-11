Será titular contra México y ya lo ofrecen para que juegue en el América en 2026

La Selección Mexicana se enfrentará a Colombia en el primer amistoso internacional de la fecha FIFA de octubre. Los sudamericanos planean utilizar un once titular de fuego para enfrentar al seleccionado nacional y dentro del mismo está James Rodríguez, que sorpresivamente fue vinculado con el Club América en las últimas horas.

La prensa colombiana ofreció que las Águilas hagan un intento por el ex Real Madrid. Precisamente, fue el periodista Ricardo Henao quien reconoció la importancia que tiene el América en la Liga BBVA MX y afirmó que este sería un escenario ideal para el talento de James. Además del jugador de León, otros dos cracks serán titulares con Colombia para enfrentar a México .

Selección Colombia / X James Rodríguez fue vinculado al Club América desde Colombia

“Nos gustaría verlo en otro escenario, en una institución con mayor protagonismo. Sería fantástico poder verlo en el América, un equipo que suele pelear por los primeros lugares del campeonato”, manifestó Henao. Lo cierto es que el ‘10’ colombiano podría ser una opción viable para los azulcremas pensando en el Clausura 2026.

La situación contractual de James Rodríguez con el León

James Rodríguez es la máxima figura del Club León, pero hasta la fecha no ha habido noticias sobre una posible renovación. Distintos reportes indican que tanto la directiva como el jugador habrían tomado la decisión de no renovar su contrato, el cual expira el próximo diciembre de este 2025. En caso de que el colombiano no renueve, América podría ofrecerle un contrato sin tener que negociar su traspaso.

Cabe resaltar que la directiva del América no ha hecho ningún acercamiento oficial para tratar de fichar a James Rodríguez y, de momento, solo se tratan de simples rumores. El futuro del colombiano aún es una incógnita y todo puede pasar de aquí al mercado de pases de invierno.

Néstor Lorenzo confirmó que James Rodríguez será titular ante México

México y Colombia jugarán a las 19:00 horas (Ciudad de México) por la primera jornada de la fecha FIFA de octubre en el AT&T Stadium del estado de Texas, Estados Unidos. Néstor Lorenzo, entrenador del equipo sudamericano, reveló en conferencia de prensa que James será titular junto a Luis Díaz y David Ospina. El resto de la nómina no fue revelada.