deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¿Con todo el arsenal? Los tres CRACKS que serán titulares de Colombia vs México

Conoce a los tres jugadores que van ser titulares por parte de Colombia para poder enfrentar a México en el partido amistoso

James Rodríguez, Colombia
Iván Vilchis
Selección Azteca
Compartir

Este viernes 10 de octubre del 2025, el entrenador Néstor Lorenzo reveló en conferencia de prensa los jugadores que serán titulares para el partido de Colombia ante México.

Los jugadores que van a salir en el once inicial ante la Selección Mexicana son: David Ospina, James Rodríguez como capitán y Lucho Díaz.

“David Ospina, va a atajar, es hora de que tenga su partido, va a jugar James, que será el capitán y Lucho Díaz”.

Con la decisión, Kevin Mier estará en la banca, uno de los futbolistas que juega en la Liga BBVA MX y que conoce el nivel de los mexicanos. Mientras que, se desconoce si Willer Ditta va a poder iniciar de titular el encuentro.

México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026

Te puede interesar: Javier Aguirre rompe el silencio sobre Álvaro Fidalgo: “No tiene por qué NO estar en el radar de la Selección”

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el México vs Colombia?

El partido de México vs Colombia se disputará en punto de las 19;10 horas tiempo del centro de México y lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

El juego tendrá la narración y el análisis de: Christian Martinoli, Luis García, Zague, Jorge Campos, David Medrano y Carlos ‘Warrior’ Guerrero.

Colombia
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Erick Sánchez: Ver jugar a Gilberto Mora es impresionante | TV Azteca Deportes
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez va por su revancha! Regresa con la Selección Mexicana | Rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO" | Mundial Sub-20
Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
×
×