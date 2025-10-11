¿Con todo el arsenal? Los tres CRACKS que serán titulares de Colombia vs México

Este viernes 10 de octubre del 2025, el entrenador Néstor Lorenzo reveló en conferencia de prensa los jugadores que serán titulares para el partido de Colombia ante México.

Los jugadores que van a salir en el once inicial ante la Selección Mexicana son: David Ospina, James Rodríguez como capitán y Lucho Díaz.

“David Ospina, va a atajar, es hora de que tenga su partido, va a jugar James, que será el capitán y Lucho Díaz”.

Kevin Mier no será portero titular vs México. Jugará Ospina. Confirmados también en el 11 titular de Colombia, James y Lucho Díaz. — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) October 10, 2025

Con la decisión, Kevin Mier estará en la banca, uno de los futbolistas que juega en la Liga BBVA MX y que conoce el nivel de los mexicanos. Mientras que, se desconoce si Willer Ditta va a poder iniciar de titular el encuentro.

México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el México vs Colombia?

El partido de México vs Colombia se disputará en punto de las 19;10 horas tiempo del centro de México y lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión arranca en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

El juego tendrá la narración y el análisis de: Christian Martinoli, Luis García, Zague, Jorge Campos, David Medrano y Carlos ‘Warrior’ Guerrero.