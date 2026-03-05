Sergio Canales dio un contundente mensaje a todo Rayados de Monterrey tras los rumores de su salida

Además de los 4 goles de la victoria de Rayados ante Querétaro, el CF Monterrey tuvo otra gran noticia en la última jornada de este Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Pues su estrella, Sergio Canales, dio un contundente mensaje a los aficionados y a la institución luego de la victoria por 4-0.

Mientras que en los últimos días había trascendido que un equipo de Europa quiere sacar a Sergio Canales de Rayados de Monterrey, finalmente el mediocampista ofensivo español jugó con la playera del club regiomontano y demostró su mejor nivel. Además, dejó un mensaje de unión en la previa al Clásico Regio con Tigres de la UANL.

La declaración de Sergio Canales que llena de orgullo a los aficionados

“No nos rendimos, seguimos en la pelea todos juntos, unidos Rayados. Con la mente ya en el clásico”, expresó Canales en sus redes sociales. Lejos de los rumores de salida, el español deja en claro que está comprometido al 100% en los partidos que está jugando “La Pandilla” en el Clausura 2026 y en lo que viene.

Cabe destacar que el próximo encuentro de Rayados es nada menos que en el Clásico Regio contra Tigres de la UANL. Ambos equipos llegan con los mismos puntos (13) y luchando por los últimos puestos de clasificación a la Liguilla de este torneo. No obstante, Monterrey goleó en el último partido y los Felinos perdieron 3-1 con Puebla.

¿Cuándo juegan Rayados y Tigres el Clásico Regio en este Clausura 2026?

Tigres de la UANL recibe a Rayados de Monterrey en el Clásico Regio este sábado 7 de marzo desde las 21:00 (hora del Centro de México) en el Estadio Universitario. Los de Nicolás Sánchez visitan a los de Guido Pizarro buscando seguir por el buen camino tras el despido de Domènec Torrent.

Los números de Sergio Canales en Rayados de Monterrey

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos son los números de Sergio Canales en Rayados de Monterrey: