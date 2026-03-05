Rayados de Monterrey vs Querétaro: Ver en VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 9 del Clausura 2026; marcador online

El Clausura 2026 continúa su marcha con un duelo que enfrenta a dos equipos necesitados de puntos y estabilidad en la Jornada 9, Monterrey regresa a casa en medio de cuestionamientos tras sus últimos resultados, al perder la Jornada 8 contra Cruz Azul 2-0, mientras Querétaro intenta aferrarse a la competencia desde la parte baja de la tabla.

Rayados busca recomponer el camino ante su afición tras la destitución, de Domènec Torrent Font y la contratación de Nicolás Sánchez. Gallos quiere dar la sorpresa en una de las canchas más complicadas del torneo, en un partido que puede marcar el rumbo inmediato de los dos.

Te puede interesar: OFICIAL: Figura del América es confirmado como nuevo DT de Selección de Brasil

Horario del Monterrey vs Querétaro de la Jornada 9 de la Liga BBVA MX

El encuentro entre Rayados de Monterrey y Querétaro se disputará este miércoles 4 de marzo de 2026 en el Estadio BBVA de Nuevo León. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y podrías seguir el minuto a minuto en nuestro sitio web.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Confirman cambio de horario en juego de la Jornada 10 Clausura 2026

Alineaciones del Monterrey vs Querétaro

Se prevén ajustes en el once inicial de Monterrey, con la intención de recuperar solidez defensiva y mayor contundencia en el último tercio del campo. La localía será un factor clave para imponer condiciones desde el arranque tras el control en la dirección técnica de Nico Sánchez.

Por su parte, Querétaro apostará por un planteamiento ordenado, priorizando el equilibrio y la velocidad al contragolpe. Las alineaciones oficiales se confirmarán minutos antes del inicio del compromiso.

Alineación Monterrey:



Luis Cárdenas (#22, Portero, FM)

Ricardo Chávez (#2, Defensa Lateral, FM)

Gerardo Arteaga (#3, Defensa Lateral, FM)

Víctor Guzmán (#4, Defensa Central, FM)

Daniel Aceves (#19, Defensa Central, FM)

Oliver Torres (#8, Medio, NFM)

Luca Orellano (#11, Medio Ofensivo, NFM)

Jorge Rodríguez (#30, Medio Defensivo, NFM)

Iker Fimbres (#35, Medio, FM)

Cristian Reyes (#194, Medio Ofensivo, FM)

Uros Durdevic (#20, Delantero, NFM)

Alineación Querétaro:

