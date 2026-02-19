ÚLTIMA HORA: este equipo quiere sacar a Sergio Canales de Rayados de Monterrey... ya lo tiene en la mira

Sergio Canales es una de las figuras de Rayados de Monterrey y el culpable de que Álvaro Fidalgo saliera del América con destino al Real Betis, club que quiere sacar al español del conjunto regio para repatriarlo y tener un “último baile” antes de que cuelgue los botines.

De acuerdo con información de El Universal, el conjunto sevillano tiene en la mira al mediocampista, un tipo muy querido por la afición del equipo, ya que fue su capitán y parte importante en la obtención de la Copa del Rey en la edición 2022 junto al mexicano Andrés Guardado, quien rechazó al Cruz Azul para convertirse en entrenador.

El español termina contrato con Monterrey en este verano y reportan que es del interés del Real Betis.|Rayados

La relación laboral de Canales y Rayados concluye en verano de este año y ello abriría la puerta a un posible regreso al Betis, si es que el español desea no renovar contrato con el conjunto mexicano y así regresar a su país en el ocaso de su carrera.

Los números de Sergio Canales con Rayados

El exjugador del Real Madrid fichó con Monterrey en verano de 2023 y desde entonces se consagró como un estandarte de la institución, con la cual aún no consigue ningún título, por lo que este Clausura 2026 sería su última gran chance de levantar un campeonato en caso de que decida no renovar contrato.

Según las estadísticas de BeSoccer, el futbolista de 35 años suma 45 goles y 22 asistencias en 111 partidos disputados, de los cuales en 102 ocasiones fue titular, en los poco más de 2 años que lleva en el conjunto regio.

En caso de que el español no renueve contrato y decida regresar nuevamente al Betis, el club tendría en su plantilla a 3 futbolistas con pasado en la Liga BBVA MX: Álvaro Fidalgo, Nelson Deossa y Sergio Canales, además de Andrés Guardado, quien ahora es entrenador en las inferiores del club.