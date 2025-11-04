Sergio Canales daría una noticia que muy poca gente se esperaba y no lo pueden creer

Sergio Canales se ha transformado en la principal figura de Rayados en este Apertura 2025. El español es el corazón del equipo jugando como centrocampista y viene de convertir gol en el empate frente a Tigres en el clásico regio . A pesar de su gran nivel y su posición como referente dentro del vestidor de Monterrey, el ex Real Sociedad podría dejar el club en 2026.

La razón por la que Sergio Canales dejaría Monterrey en 2026

Si bien es cierto que un club español lo dejó ir gratis hace unos años , información proveniente de Europa sugiere que Sergio Canales dejaría Rayados para regresar a España. Resulta que el mediocampista tendría decidido no renovar su contrato con Monterrey, haciendo que su legado en el equipo regio esté cada vez más cerca de llegar a su fin.

@sergiocanalesoficial Sergio Canales podría dejar Rayados en 2026

Cabe destacar que Canales ha realizado prácticamente toda su carrera en España, debutando en el año 2009 en Racing de Santander. Durante su camino futbolístico, pasó por clubes como Real Madrid, Valencia, Real Sociedad y Real Betis, hasta que en el año 2023 decidió probar suerte en la Liga BBVA MX y fichar por Monterrey.

¿Cuándo expira el contrato de Sergio Canales con Rayados?

Con su llegada a Monterrey en el año 2023, el español firmó un contrato por tres años, con la opción de extender su vínculo por un año más. El acuerdo pactado finaliza en julio de 2026, por lo que la directiva y el jugador han comenzado las pláticas para saber si habrá una renovación o si su historia con Rayados llegará a su fin el próximo año.

La prensa internacional asegura que Canales rechazaría renovar su contrato con Rayados para regresar a su país natal, sin embargo, el futbolista de 34 años se ha mostrado muy cómodo en varias ocasiones viviendo con su familia en suelo azteca, además de compartir vestidor con jugadores como Sergio Ramos, Oliver Torres y el propio Domènec Torrent.

El equipo en el que jugaría Sergio Canales en España

Los reportes internacionales indican que Canales regresaría a España con el objetivo de jugar en Racing de Santander, equipo que podría conseguir el ascenso a LaLiga pensando en la próxima temporada. Cabe resaltar que el español se formó como futbolista en dicha institución y buscaría regresar con el objetivo de jugar en el equipo que lo vio nacer.