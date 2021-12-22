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VIDEO: ¡INSÓLITO! Ramos entró de cambio y fue expulsado con el PSG

El Paris Saint Germain no pudo con el Lorient de visitante en la Jornada 19 de la Ligue 1. Mauro Icardi rescató el empate en los últimos minutos.

VIDEO: ¡INSÓLITO! Ramos entró de cambio y fue expulsado con el PSG

Escrito por: Azteca Deportes

El Paris Saint Germain tuvo una noche gris en la jornada 19 de la Ligue 1 tras empatar 1-1 ante el Lorient en condición de visitante.

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En la primera mitad, el conjunto local tomó la ventaja en el encuentro a los 40 minutos con un golazo del mediocampista Thomas Monconduit, quien la colgó en el ángulo tras un impresionante derechazo al ángulo del poste, que dejó sin oportunidad al arquero Keylor Navas.

Mauro Icardi se convirtió en el héroe del PSG tras evitar la derrota en el Estadio Stade Yves Allainmat - Le Moustoir con un gol en el minuto 90+1. El lateral marroquí Achraf Hakimi mandó un centro por la banda derecha, que fue contactado por el delantero argentino para conseguir el empate en el tiempo agregado.

Sergio Ramos vio su primera expulsión con el PSG

Las lesiones habían impedido que Sergio Ramos tuviera minutos con el club parisino en los últimos meses. Ahora, la indisciplina, la cual ha perseguido al defensor español a lo largo de su carrera, será el factor que le impida tener actividad al menos, en la próxima jornada de la Liga de Francia.

Ramos entró de cambio al partido por el defensor Nuno Alexandre Tavares para el arranque de la segunda mitad. El futbolista ibérico no pudo acabar el partido tras ver dos tarjetas amarillas casi consecutivas en los minutos 81 y 85.

Tal como lo podemos apreciar en el video, Ramos impidió el paso del futbolista número 13 Terem Moffi, por lo cuál, se fue a las regaderas a pocos minutos del final.

Mbappé no jugó el partido

Los capitalinos no pudieron contar con la presencia del delantero francés Kylian Mbappé, también por sanción.

Este empate le permitirá al París Saint-Germain seguir firmemente instalado en la primera posición de la Liga Francia con una ventaja de 13 puntos el Olympique de Marsella, equipo que empató esta jornada también por marcador de uno por uno frente al Reims.

Con información de EFE.

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