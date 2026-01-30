Sergio Ramos se quedó sin equipo tras salir de Rayados de Monterrey, pero podría pasar algo sorprendente

Tras un año en la Liga BBVA MX, Sergio Ramos dejó a los Rayados de Monterrey para lanzarse a la compra del Sevilla , el club español en el que comenzó su carrera. Pero más allá de eso, con 39 años y camino a los 40, el defensa todavía no consigue equipo y no se sabe si jugará en esa institución de España o si tendrá un destino exótico.

Mientras que Sergio Ramos comenzó a practicar otro deporte tras salir de Rayados , lo concreto es que muchos se preguntan dónde jugará, ya que el retiro no sería una opción todavía. En ese contexto surgió el rumor sorprendente de que lo quieren de la liga de Irak. Precisamente el Al-Quwa Al-Jawiya ha hecho una oferta al defensor central.

|Instagram @sergioramos

Según el propio Maad Badai, presidente de ese equipo, aseguró a los medios de Oriente Medio que quiere contar con el ex jugador de Monterrey. “La oferta realizada al astro español Sergio Ramos es cien por cien real y verdadera. Se la hizo la dirección del club y su agente la recibió con agrado”, expresó el alto mando.

El mismo Badai sostuvo que están peleando contra el gigante italiano. “También supimos que el Milan ha entrado en la escena y ha ofrecido al defensa español un salario de cinco millones de dólares. Por lo tanto, seguimos negociando y esperamos la respuesta oficial del jugador”, sostuvo.

Sergio Ramos se subiría al ring de boxeo|MexSport

Cabe destacar que el conjunto italiano tiene en sus filas a Luka Modric, con quien Sergio Ramos ganó muchos títulos en el Real Madrid como compañero. De todos modos, se cree que la primera opción que manejaría el defensor central español sería jugar en el Sevilla luego de convertirse en el dueño.

Los números de Sergio Ramos en los Rayados de Monterrey

El defensa de 39 años con pasado en el Real Madrid supo disputar un año entero con la playera de los regiomontanos. De acuerdo a los datos brindados por el sitio BeSoccer, especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Sergio Ramos en los Rayados de Monterrey fueron estos: