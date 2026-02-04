Sergio Ramos cayó en este triste limbo difícil de salir desde que se fue de Rayados de Monterrey
El defensor español de casi 40 años aún sigue sin equipo tras salir de México
A pesar de que un club exótico quiso a Sergio Ramos tras su salida de Rayados de Monterrey , lo cierto es que el español todavía no consiguió equipo aunque ya lleva un buen tiempo fuera de la institución regiomontana. Lo cierto es que está en un triste limbo difícil de salir y muchos se preguntan en qué equipo puede jugar tras dejar a “la Pandilla”.
Sergio Ramos es una de las 6 estrellas que se quedarían sin Copa Mundial de la FIFA 2026 por no tener equipo . En el caso del defensor que está cerca de cumplir 40 años, también tiene que ver la edad y el buen nivel del resto de la selección de España, que parece no necesitarlo. Mientras los rumores lo acercan a Sevilla, por ahora está en un limbo complejo.
Sergio Ramos podría quedarse sin opciones en el mercado
Distintos reportes indican que, por reglamento, Sergio Ramos no podría jugar en el Sevilla si decide comprar el club. Sin embargo, al ser una negociación larga, es probable que, en caso de avanzar, pueda jugar en esa institución hasta que se resuelva la transacción. En caso de ser dueño del equipo español, tendría que buscar otro destino.
Los números de Sergio Ramos en Rayados de Monterrey
El legendario zaguero español, quien aterrizó en la Sultana del Norte con 39 años, completó una etapa de un año natural defendiendo la playera del Monterrey. Durante su estancia en el Gigante de Acero, el ex Real Madrid jugó muy bien.
Según las métricas de la plataforma especializada BeSoccer, este fue el balance estadístico del Sergio Ramos en su paso por la Liga BBVA MX:
- Partidos jugados: Disputó un total de 34 partidos, consolidándose como un pilar inamovible desde su llegada.
- Encuentros en el 11 inicial: De esos 34 encuentros, saltó al campo como titular en el 100% de las ocasiones, sumando una cantidad importante de minutos en cancha.
- Aporte goleador: Fiel a su estilo de "defensa con alma de delantero", Ramos logró marcar 8 goles, siendo una amenaza constante en el juego aéreo y el balón parado.
- Tarjetas recibidas: Su intensidad en la marca se reflejó en los cartones arbitrales, acumulando 10 amonestaciones y una tarjeta roja a lo largo de su trayectoria con la "Pandilla".