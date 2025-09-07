deportes
Serie del Rey 2025 Diablos vs Charros: Horario de los partidos y precios OFICIALES de los boletos

La Serie del Rey 2025 se disputará entre los Diablos y los Charros, la cual arrancará el miércoles 10 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Charros de Jalisco Diablos Rojos del México SERIE DEL REY
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
Compartir

Con la victoria de los Diablos Rojos del México sobre los Piratas de Campeche , se confirmó la Serie del Rey 2025, donde se enfrentarán los escarlatas en contra de los Charros de Jalisco a partir del próximo miércoles 10 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El momento de coronar a un nuevo equipo, o de ver un bicampeonato de los Diablos Rojos del México ha llegado; es también un grana oportunidad para cerrar las celebraciones por el centenario de la Liga Mexicana de Beisbol.

Toda la Serie del Rey la podrás seguir por Home Run Azteca

La Serie del Rey hace un llamado a las aficiones de Diablos y Charros, para acompañar a las novenas en esta serie que será también llamativa por el duelo de estrategias entre Lorenzo Bundy y Benjamín Gil.

Charros de Jalisco Diablos Rojos del México SERIE DEL REY

La agenda de la Serie del Rey 2025 Diablos vs Charros

Charros de Jalisco vs Diablos Rojos del México

Juego 1 miércoles 10 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 2 jueves 11 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 3 sábado 13 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 18:00 horas

Juego 4 domingo 14 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas

*Juego 5 lunes 15 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas

*Juego 6 miércoles 17 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

*Juego 7 jueves 18 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

*En caso de ser necesario

Los precios de los boletos para el juego 1 y 2 de la Serie de Rey 2025

Diablos informó que los boletos comenzarán a venderse el miércoles 10 y jueves 11 de septiembre desde las 7:00 PM.

Añaden que los abonados tienen la opción de entrar en una venta especial y previa este domingo.

  • Jardines 170
  • Bermas 220
  • Platea alta lateral 275
  • Platea alta central 350
  • Platea baja lateral bronce 275
  • Platea baja lateral plata 350
  • Platea baja lateral oro 450 pesos
  • Platea baja central 600
  • VIP 1500

En el Parque Panamericano, casa de los Charros, los boletos van de los 200 pesos hasta los 800 pesos en cuanto a los más caros, para los juegos seguros que son el sábado 13 de septiembre y el 14 de septiembre y el 15 de septiembre si se alarga a cinco juegos.

  • Lateral preferente alta 200

  • Lateral alta 200

  • Bleachers 200

  • Planta alta lateral 200

  • Laterales 1ra 3ra 200

  • Planta alta central 400

  • Planta baja central 400

  • Lateral premier 400

  • Lateral preferente 400

  • Butaca preferente 400

  • Premier 600

  • Premier home 600

