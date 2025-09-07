Serie del Rey 2025 Diablos vs Charros: Horario de los partidos y precios OFICIALES de los boletos
La Serie del Rey 2025 se disputará entre los Diablos y los Charros, la cual arrancará el miércoles 10 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú.
Con la victoria de los Diablos Rojos del México sobre los Piratas de Campeche , se confirmó la Serie del Rey 2025, donde se enfrentarán los escarlatas en contra de los Charros de Jalisco a partir del próximo miércoles 10 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú.
El momento de coronar a un nuevo equipo, o de ver un bicampeonato de los Diablos Rojos del México ha llegado; es también un grana oportunidad para cerrar las celebraciones por el centenario de la Liga Mexicana de Beisbol.
La Serie del Rey hace un llamado a las aficiones de Diablos y Charros, para acompañar a las novenas en esta serie que será también llamativa por el duelo de estrategias entre Lorenzo Bundy y Benjamín Gil.
La agenda de la Serie del Rey 2025 Diablos vs Charros
Charros de Jalisco vs Diablos Rojos del México
Juego 1 miércoles 10 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
Juego 2 jueves 11 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
Juego 3 sábado 13 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 18:00 horas
Juego 4 domingo 14 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas
*Juego 5 lunes 15 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas
*Juego 6 miércoles 17 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
*Juego 7 jueves 18 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
*En caso de ser necesario
Los precios de los boletos para el juego 1 y 2 de la Serie de Rey 2025
Diablos informó que los boletos comenzarán a venderse el miércoles 10 y jueves 11 de septiembre desde las 7:00 PM.
Añaden que los abonados tienen la opción de entrar en una venta especial y previa este domingo.
- Jardines 170
- Bermas 220
- Platea alta lateral 275
- Platea alta central 350
- Platea baja lateral bronce 275
- Platea baja lateral plata 350
- Platea baja lateral oro 450 pesos
- Platea baja central 600
- VIP 1500
En el Parque Panamericano, casa de los Charros, los boletos van de los 200 pesos hasta los 800 pesos en cuanto a los más caros, para los juegos seguros que son el sábado 13 de septiembre y el 14 de septiembre y el 15 de septiembre si se alarga a cinco juegos.
Lateral preferente alta 200
Lateral alta 200
Bleachers 200
Planta alta lateral 200
Laterales 1ra 3ra 200
Planta alta central 400
Planta baja central 400
Lateral premier 400
Lateral preferente 400
Butaca preferente 400
Premier 600
Premier home 600