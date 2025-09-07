Serie del Rey 2025 Diablos vs Charros: Horario de los partidos y precios OFICIALES de los boletos

Con la victoria de los Diablos Rojos del México sobre los Piratas de Campeche , se confirmó la Serie del Rey 2025, donde se enfrentarán los escarlatas en contra de los Charros de Jalisco a partir del próximo miércoles 10 de septiembre en el Estadio Alfredo Harp Helú.

El momento de coronar a un nuevo equipo, o de ver un bicampeonato de los Diablos Rojos del México ha llegado; es también un grana oportunidad para cerrar las celebraciones por el centenario de la Liga Mexicana de Beisbol.

La Serie del Rey hace un llamado a las aficiones de Diablos y Charros, para acompañar a las novenas en esta serie que será también llamativa por el duelo de estrategias entre Lorenzo Bundy y Benjamín Gil.

La agenda de la Serie del Rey 2025 Diablos vs Charros

Charros de Jalisco vs Diablos Rojos del México

Juego 1 miércoles 10 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 2 jueves 11 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

Juego 3 sábado 13 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 18:00 horas

Juego 4 domingo 14 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas

*Juego 5 lunes 15 de septiembre: MEX vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas

*Juego 6 miércoles 17 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

*Juego 7 jueves 18 de septiembre: JAL vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas

*En caso de ser necesario

Los precios de los boletos para el juego 1 y 2 de la Serie de Rey 2025

Diablos informó que los boletos comenzarán a venderse el miércoles 10 y jueves 11 de septiembre desde las 7:00 PM.

Añaden que los abonados tienen la opción de entrar en una venta especial y previa este domingo.

Jardines 170



Bermas 220



Platea alta lateral 275



Platea alta central 350



Platea baja lateral bronce 275



Platea baja lateral plata 350



Platea baja lateral oro 450 pesos



Platea baja central 600



VIP 1500

En el Parque Panamericano, casa de los Charros, los boletos van de los 200 pesos hasta los 800 pesos en cuanto a los más caros, para los juegos seguros que son el sábado 13 de septiembre y el 14 de septiembre y el 15 de septiembre si se alarga a cinco juegos.