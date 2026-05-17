Sevilla vs Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 37 de LaLiga de España; marcador online

La Jornada 37 de LaLiga continúa este domingo 17 de amyo, con un duelo de alto impacto en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el Sevilla FC buscará asegurar su permanencia en Primera División frente al Real Madrid.

El conjunto andaluz, dirigido por Luis García Plaza, necesita únicamente un empate para confirmar matemáticamente su salvación y mantenerse una temporada más en la máxima categoría del futbol español. El encuentro se disputará este domingo 17 de mayo de 2026 a las 21:00 horas de España (11:00 a.m. tiempo del centro de México).

Por su parte, el Real Madrid afronta el compromiso con varias modificaciones en su alineación titular. Destaca el regreso desde el arranque de Kylian Mbappé y Dani Carvajal.

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Alineaciones Sevilla vs Real Madrid

En las alineaciones confirmadas del Sevilla aparecen Odysseas Vlachodimos en el arco; José Ángel Carmona, Andrés Castrín, Kike Salas, Gabriel Suazo y Oso en defensa; Nemanja Gudelj y Djibril Sow en el mediocampo; mientras que Rubén Vargas, Akor Adams y Neal Maupay comandarán el ataque.

Del lado del Real Madrid, Thibaut Courtois será el guardameta titular, acompañado en defensa por Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Fran García. En el mediocampo estarán Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni y Thiago Pitarch, dejando al frente a Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior.

El encuentro promete intensidad por las necesidades de ambos clubes: Sevilla pelea por la permanencia, mientras que el Real Madrid continúa ajustando piezas de cara al cierre de temporada.

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