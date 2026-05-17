Regresaron a los entrenamientos; los 2 jugadores que serían la sorpresa en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Hace unas semanas se dio a conocer que dos jugadores, que fueron habituales en la Selección Mexicana en los últimos meses, volvieron a los entrenamientos luego de un periodo de rehabilitación tras sus respectivas lesiones, esto a unas semanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Como sabes, la Selección Mexicana ha sufrido una serie de bajas importantes en los últimos meses gracias a la cantidad de lesionados que ha protagonizado. No obstante, recientemente se supo que dos jugadores han vuelto a los entrenamientos precisamente a unos días para este evento.

¿Qué jugadores volvieron a la Selección Mexicana previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El primero de ellos es César, el Chino Huerta, jugador que surgió de las Chivas del Guadalajara y que, tras estar fuera de actividad durante todo el año, volvió a entrenar con el Anderlecht, por lo que ha comenzado a tener minutos en los últimos partidos del conjunto belga.

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El siguiente es nada más y nada menos que Edson Álvarez, quien después de un largo periodo de espera tras una lesión volvió a entrenarse con el resto de sus compañeros en el Fenerbahce, situación que permite que sea candidato a llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a pesar de los constantes problemas que ha tenido con su club y los fanáticos del mismo.

Es así como César Huerta y Edson Álvarez se unen a jugadores como Santiago Giménez, Gilberto Mora y Luis Chávez como elementos que recién lograron su recuperación tras sus lesiones, motivo por el cual seguramente estarán en la convocatoria final del Vasco Aguirre.

¿Edson Álvarez será titular en la Selección Mexicana?

Si bien Edson Álvarez es el capitán y uno de los líderes de la Selección Mexicana, la realidad es que su estado de forma no ha podido garantizarle la titularidad para el duelo ante Sudáfrica. Además, vale decir que su competencia directa, Erik Lira, ha elevado considerablemente su nivel.