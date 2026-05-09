México conquista medalla de oro en Copa Mundial de Tiro con Arco

Sebastián García se colgó la medalla de oro en la Copa Mundial de Tiro con Arco de Shanghái 2026 este sábado 9 de mayo en la modalidad de arco compuesto individual varonil, tras vencer al francés Nicolas Girard.

Te puede interesar: Hansi Flick emite su opinión sobre peleas en el Real Madrid y levanta POLÉMICA: “No me preocupa, no es mi equipo”

Don Joaquín emociona a redes tras cumplir su sueño de apoyar a Pumas en el estadio

México gana medalla de oro en Copa Mundial de Tiro con Arco

El arquero mexicano Sebastián García ganó el metal dorado en una final cardíaca ante el francés Nicolas Girard tras empatar en puntos y definir la victoria a través de la flecha de desempate.

En su último intento ambos tiraron un nuevo, pero la flecha del mexicano se encontraba más cerca del centro, lo que le dio la victoria.

Se trata de la tercera medalla para México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco de Shanghái 2026, luego de que Maya Becerra se colgara la plata en la rama femenil tras perder en la final contra la representante de Estonia, Lisell Jaatma, por marcador de 145-144.

Sebastián García ¡Oro para México 🇲🇽🏅!pic.twitter.com/ncibsycCwk — Héctor García (@hagarciav) May 9, 2026

Mientras que en la modalidad de equipo femenil, la propia Becerra se hizo del bronce junto con Ana Sofía Hernández y Dafne Quintero tras superar a Gran Bretaña en Cuartos de Final, caer ante Turquía en las Semifinales e imponerse a Corea del Sur en la definición por el tercer lugar.

Estas conquistas fortalecen el camino del equipo mexicano de tiro con arco rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en donde será una disciplina que puede otorgar preseas para México.

Te puede interesar: Fans de la WWE reciben PÉSIMA noticia que podría afectar a distintos luchadores mexicanos