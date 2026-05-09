Fans de la WWE reciben PÉSIMA noticia que podría afectar a distintos luchadores mexicanos

Han pasado algunas semanas desde que se llevó a cabo Wrestlemania 42 y las secuelas de dicho evento no dejan de aparecer. Ahora, los amantes de la WWE han recibido una noticia que no fue de su agrado y que, de cierta forma, podría permear directamente la creatividad de la empresa.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Como sabes, la WWE atraviesa uno de los momentos más complicados se refiere en cuanto a creatividad e historias de la mano de Triple H, quien ha sido sumamente criticado por ser el líder de esta empresa y por las historias tan superficiales que tuvo no solo en el camino a Wrestlemania, sino en el último año y medio.

¿Qué noticia recibieron los fans de la WWE?

Fue en los últimos días que se confirmó que Paul Levesque, nombre de pila de Triple H, habría firmado una extensión de contrato que lo mantendrá como el director creativo de la empresa durante un lapso de tres años más, según indica Mike Johnson de Pro Wrestling Insider.

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Esta decisión no ha caído bien entre la comunidad mexicana que sigue de cerca a la WWE, misma que considera que algunos luchadores aztecas, como Dragon Lee, Los Garza y Rey Fénix no han sido lo suficientemente potenciados en la empresa al mando de Triple H como, por ejemplo, sí lo ha sido Penta.

¿Qué luchadores fueron despedidos de la WWE?

Días después de Wrestlemania 42 la WWE confirmó una serie de luchadores que ya no formarán parte de la empresa, destacando estrellas que estuvieron en NXT, RAW y Smackdown. Entre estos sobresale el nombre de Santos Escobar, mexicano que antes era conocido como el Hijo del Fantasma.

Santos Escobar, sin embargo, no es el único. Junto a él se fueron varios elementos que llegaron a ser relevantes en el último tramo de la WWE como lo son Los Wyatt Sicks, Zelina Vega, Kairi Sane y Aleister Black, estos últimos con historias vivas dentro de la empresa.