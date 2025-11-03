Si eres mexicano deberías saberlo: hay un motivo curiosísimo por el que la barra brava de Boca se llama “la 12"

Es innegable que Boca Juniors es uno de los equipos más destacados del fútbol sudamericano, así como también a nivel mundial. Esto se debe, entre otras cosas, a su gran cantidad de trofeos locales e internacionales, su largo repertorio de leyendas y a un factor sumamente diferencial: una apasionada afición que se hace notar en cada encuentro.

Su barra brava, conocida popularmente como "la 12", no deja a nadie indiferente y es parte de la identidad del club argentino . Sin embargo, muchas personas desconocen a qué se debe este sobrenombre, desde cuándo existe y quién fue el responsable de adjudicarlo.

Instagram Boca Juniors / @bocajrs

Este apodo está tan identificado con Boca, que incluso es posible ver el número 12 pintado en las tribunas de la Bombonera. Esto evidencia la importancia que el Xeneize le da a su barra brava, y el peso que esta tiene desde hace años.

El motivo por el que la barra brava de Boca recibe el apodo de "la 12"

La historia detrás del apodo de los aficionados de Boca tiene como protagonista a Victoriano “Toto” Caffarena, nombre que quedó marcado en la memoria Xeneize durante la década de 1920. Cuando el club emprendió una gira histórica por Europa, este fanático decidió acompañar al equipo a toda costa.

Caffarena vendió una propiedad para costear su viaje y hasta ayudó económicamente a algunos jugadores que no podían afrontar los gastos. Durante los tres meses que duró la travesía por España, Alemania y Francia, "Toto" no solo viajó junto al equipo, también trabajó como utilero, masajista y, en ocasiones, periodista.

Su entrega fue tal que los futbolistas comenzaron a verlo como uno más del plantel, alguien indispensable dentro y fuera de la cancha. Fue entonces cuando Antonio Cerrotti, uno de los referentesde aquel Boca, empezó a llamarlo “el jugador número 12”. Poco tiempo después, el apodo se extendió a todos los fanáticos.