Boca Juniors: Esta fue la última petición de Miguel Ángel Russo

El futbol sudamericano está de luto. El miércoles se confirmó la muerte de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador de Boca Juniors, a los 69 años, tras varios días de un delicado deterioro en su salud.

Rodeado por su familia, Russo se despidió en paz, cumpliendo su último deseo: ser vestido con ropa de Boca, el club al que más amó y donde dejó una huella imborrable.

Un técnico que vivió y murió por Boca

De acuerdo con TyC Sports, el estratega pidió a sus seres queridos que lo acompañaran “con ropa de Boca” durante sus últimos días. Un gesto simple, pero profundamente simbólico, que retrata lo que significó el Xeneize en su vida.

Russo, quien dirigió también a San Lorenzo, Racing, Lanús y Rosario Central, se encontraba débil desde hace semanas, motivo por el cual había delegado sus funciones en su asistente Claudio Úbeda, quien se mantuvo en comunicación permanente con él para decidir las alineaciones y estrategias del equipo.

Su fallecimiento fue confirmado por el Club Atlético Boca Juniors, que emitió un comunicado lleno de emoción y respeto:

“Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”, publicó el club en sus redes sociales.

Despedidas de Paredes, Cavani y la afición

Las muestras de cariño no tardaron en llegar. Leandro Paredes, campeón del mundo con Argentina y referente de Boca, escribió en su cuenta de Instagram:

“Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión. Gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. ¡Hasta siempre, Miguel!”.

Por su parte, Edinson Cavani destacó la valentía y fortaleza del entrenador:

“Gracias, Miguel, por mostrarnos ese valor tan importante que se llama valentía. Siempre pusiste al equipo por encima de tu situación personal. Me saco el sombrero hoy y cada día por tu fortaleza. Q.E.P.D.”