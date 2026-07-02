Si Portugal pasa a Cuartos de Final Cristiano Ronaldo debe cumplir esto que hasta ahora nadie ha conseguido

Portugal se enfrentará este jueves 2 de julio a Croacia, un duelo que verá nuevamente a Cristiano Ronaldo y a Luka Modric en un mismo terreno de juego, tal y como en los viejos tiempos con el Real Madrid. Pero lo que muy pocos saben es que, en caso de avanzar a los cuartos de final, los lusitanos y Cristiano Ronaldo deberán lograr con algo que hasta el momento nadie ha conseguido.

El "Comandante" tendrá la tarea, en caso de avanzar a los cuartos de final, de romper la valla de España, selección que junto con México es la mejor defensiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Lo anterior, ya que el rival de Portugal en cuartos de final sería España.

CR7 y Portugal tendrán que meterle gol a España en los cuartos de final, en caso de avanzar.|Seleções de Portugal ﻿

El ataque de Cristiano y Portugal vs. defensa de España

España no ha recibido ningún gol en los 4 partidos que ha disputado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; es decir, los 3 encuentros de la fase de grupos y el duelo de eliminación directa que sostuvieron contra Austria en los octavos de final.



España 0-0 Cabo Verde

0-0 Cabo Verde España 3-0 Arabia Saudita

3-0 Arabia Saudita Uruguay 0-1 España

España 3-0 Austria.

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Portugal suma 6 goles y solo ha recibido en sus primeros 3 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en espera del resultado de este jueves 2 de julio contra Croacia. Entre estas anotaciones hay 2 de Cristiano, quien marcó un doblete contra Uzbekistán.



Portugal 1-1 RD Congo

1-1 RD Congo Portugal 5-0 Uzbekistán

5-0 Uzbekistán Portugal 0-0 Colombia

0-0 Colombia Portugal vs. Croacia.

Hasta el momento, CR7 suma 10 goles en justas veraniegas y fue en esta edición 2026 que se convirtió en el único jugador en hacer anotaciones en 6 diferentes Copas Mundiales de la FIFA™.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.