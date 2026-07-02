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Si Portugal pasa a Cuartos de Final Cristiano Ronaldo debe cumplir esto que hasta ahora nadie ha conseguido

Los lusitanos tendrán una dura prueba al enfrentar a Croacia, pero en caso de avanzar, CR7 tendrá un duro reto que hasta el momento nadie ha logrado

Si Portugal pasa a Cuartos de Final Cristiano Ronaldo debe cumplir esto que hasta ahora nadie ha conseguido
Si Portugal pasa a Cuartos de Final Cristiano Ronaldo debe cumplir esto que hasta ahora nadie ha conseguido|Seleções de Portugal ﻿

Escrito por: José Alejandro | DR

Portugal se enfrentará este jueves 2 de julio a Croacia, un duelo que verá nuevamente a Cristiano Ronaldo y a Luka Modric en un mismo terreno de juego, tal y como en los viejos tiempos con el Real Madrid. Pero lo que muy pocos saben es que, en caso de avanzar a los cuartos de final, los lusitanos y Cristiano Ronaldo deberán lograr con algo que hasta el momento nadie ha conseguido.

El "Comandante" tendrá la tarea, en caso de avanzar a los cuartos de final, de romper la valla de España, selección que junto con México es la mejor defensiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Lo anterior, ya que el rival de Portugal en cuartos de final sería España.

Portugal Cristiano Ronaldo cuartos de final
CR7 y Portugal tendrán que meterle gol a España en los cuartos de final, en caso de avanzar.|Seleções de Portugal ﻿

El ataque de Cristiano y Portugal vs. defensa de España

España no ha recibido ningún gol en los 4 partidos que ha disputado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; es decir, los 3 encuentros de la fase de grupos y el duelo de eliminación directa que sostuvieron contra Austria en los octavos de final.

  • España 0-0 Cabo Verde
  • España 3-0 Arabia Saudita
  • Uruguay 0-1 España
  • España 3-0 Austria.

TE PUEDE INTERESAR:

Portugal suma 6 goles y solo ha recibido en sus primeros 3 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en espera del resultado de este jueves 2 de julio contra Croacia. Entre estas anotaciones hay 2 de Cristiano, quien marcó un doblete contra Uzbekistán.

  • Portugal 1-1 RD Congo
  • Portugal 5-0 Uzbekistán
  • Portugal 0-0 Colombia
  • Portugal vs. Croacia.

Hasta el momento, CR7 suma 10 goles en justas veraniegas y fue en esta edición 2026 que se convirtió en el único jugador en hacer anotaciones en 6 diferentes Copas Mundiales de la FIFA™.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.

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