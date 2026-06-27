Era uno de los mejores luchadores mexicanos, pero un infarto al corazón terminó con su vida

La lucha libre mexicana es considerada una de las mejores del mundo gracias al nivel que varios luchadores tienen no solo a ras de lona, sino también en el ambiente aéreo. Este atleta dominaba perfectamente ambas técnicas, por lo que su muerte caló profundo en el corazón de los aficionados.

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Fue hace más de siete años cuando el pancracio mexicano sufrió la pérdida de Silver King, considerado uno de los luchadores mexicanos más completos que el país tenía y miembro de una de las familias más relevantes de este deporte. Por tal motivo, aquí conocerás más respecto a su triste fallecimiento.

El infarto que terminó con Silver King, uno de los luchadores mexicanos más completos de la historia

Nacido en Coahuila el 9 de enero de 1968, César González Barrón, nombre de pila de Silver King, fue uno de los luchadores más importantes que México tuvo gracias a su participación en las mejores empresas de este deporte, destacando las oportunidades que recibió tanto en el CMLL como en la AAA.

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Ultimo Dragon x Silver King. Absolute artists in the ring. 👑🐉 pic.twitter.com/gkVcUImK8e — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) April 4, 2023

Hermano de Dr. Wagner Jr, la realidad es que muchos expertos consideraban a Silver King uno de los mejores luchadores gracias a dominar todo tipo de lucha. Tristemente, su vida se vio terminada el 11 de mayo del 2019 con apenas 51 años de edad y, curiosamente, dentro del cuadrilátero.

Esta situación se dio luego de un combate entre Silver King y Juventud Guerrera en Londres, Inglaterra. Aquí, César Barrón sufrió un infarto fulminante al corazón en el Teatro Roundhouse de Camden, por lo que, tras desvanecerse en la lona, el atleta perdió la vida segundos después.

Silver King y su participación en Nacho Libre

Pocos lo saben, pero Silver King tuvo una pequeña, pero fundamental participación en la película Nacho Libre, una de las más populares de este rubro. En ella, el mexicano interpretó a “Ramses”, villano del protagonista y un elemento que ha entrado a la cultura mexicana desde aquel momento.