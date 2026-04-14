Costó 138 millones al América y se fue por la puerta de atrás: hoy lleva 9 meses sin equipo

Una de las inversiones más arriesgadas que realizó el Club América fue el fichaje de Silvio Romero. El ‘Chino’, como era conocido, llegó al Nido de Coapa en el año 2016 a cambio de 8 millones de dólares (138 millones de pesos), un monto que había generado controversia en ese momento. Sin embargo, el delantero argentino llegaba con argumentos, ya que había sido goleador con Jaguares de Chiapas durante la temporada anterior.

Romero anotó 18 goles y repartió 11 asistencias entre el Apertura 2015 y el Clausura 2016. Estos números despertaron el interés del América, equipo que decidió ficharle para el próximo torneo. No obstante, el ‘Chino’ no rindió como se esperaba, habiendo disputado un total de 53 partidos en la Liga BBVA MX y habiendo marcado apenas 15 goles.

Silvio Romero llegó como figura en 2016|Mexsport

Sin haber destacado en el cuadro azulcrema, la directiva tomó la decisión de darle salida a principios de 2018, luego de que Independiente de Argentina pagara poco más de 4 millones de dólares por su fichaje. Esto significa que el América perdió prácticamente la mitad de la inversión que realizó en el futbolista argentino por aquel entonces, aunque su presente es aún más oscuro.

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Silvio Romero y una carrera en picada

Si bien es cierto que sus primeros meses en el club de Avellaneda fueron buenos, el nivel de Romero fue de más a menos en Independiente. Ya en el año 2022, el delantero no tenía lugar en el equipo por lo que el club decidió cederlo a préstamo al Fortaleza de Brasil. Jugó 99 partidos en el conjunto brasileño, pero su eficacia goleadora no mejoraba: apenas 23 goles y 6 asistencias.

Para el año 2024, el ‘Chino’ regresó a Independiente, pero la directiva no tuvo intenciones de renovar su contrato, por lo que salió como agente libre en enero. Rápidamente, el atacante firmó un acuerdo con Instituto de Córdoba, equipo en el que se formó como futbolista y en el que realizó las divisiones juveniles.

Silvio Romero en su última etapa como jugador de Instituto|Crédito: Instituto de Córdoba

El ex América jugó un año y medio en el club de sus amores, hasta que en julio de 2025 terminó su contrato y no firmó su renovación. Ya han pasado 9 meses desde que Romero se encuentra sin equipo y su carrera parece estar cada vez más cerca de su finalización oficial. El delantero no anunció su retiro, aunque tampoco mostró indicios de seguir jugando al futbol.

Lo cierto es que el ‘Chino’ Romero supo ser un delantero letal en Sudamérica y también en la Liga BBVA MX, pero no pudo adaptarse al juego del América. Hoy, años más tarde, su carrera está cerca de llegar a su final con 37 años de edad.

