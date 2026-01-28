Guardiola vuelve al ojo del huracán: exárbitro revive acusación contra el DT

La figura de Pep Guardiola vuelve a estar en el centro de la conversación en Inglaterra. Esta vez no por una genialidad táctica ni por un triunfo del Manchester City, sino por una acusación reavivada desde el arbitraje.

El exárbitro inglés Graham Scott lanzó un fuerte señalamiento al recordar un supuesto episodio de agresión física protagonizado por el técnico español años atrás, lo que ha encendido nuevamente el debate sobre su conducta dentro y fuera del campo.

El comentario surgió en un artículo publicado por The Telegraph, donde Scott felicitó públicamente al árbitro debutante Farai Hallam, quien fue duramente cuestionado por Guardiola tras el partido ante Wolverhampton, correspondiente a la jornada 23 de la Premier League. Para el excolegiado, el joven silbante hizo lo correcto al no ceder ante la presión, algo que, según su visión, no siempre es sencillo cuando Guardiola está involucrado.

El recuerdo que volvió a incomodar a Guardiola

Graham Scott, de 58 años, evocó un partido entre Manchester City y Brighton, asegurando que el recuerdo sigue fresco en su memoria. De acuerdo con su relato, tras el silbatazo final de aquel encuentro, Guardiola se le acercó por la espalda y lo levantó del suelo mientras le expresaba su molestia por el arbitraje.

El exárbitro aclaró que se trata de una experiencia personal, sin confirmación oficial más allá de su testimonio, pero suficiente para volver a poner bajo la lupa al estratega catalán.

"Sentí sus brazos sujetándome con fuerza antes de levantarme del suelo… no es el inicio de una novela romántica, fue mi experiencia como cuarto árbitro en Brighton en 2021", narró Scott, dejando claro que aquel momento le provocó un fuerte impacto emocional.

El caso Hallam y la presión arbitral

Las declaraciones de Scott se dieron después de las críticas de Guardiola al árbitro Farai Hallam, quien debutó en la Premier League y fue protagonista de una jugada polémica.

Al minuto 35, con el City ganando 1-0, una mano de Mosquera dentro del área no fue sancionada como penalti, pese a la revisión del VAR. Hallam mantuvo su decisión inicial, lo que generó un visible enojo del técnico español, tanto en la cancha como en conferencia de prensa.

Aunque el City terminó ganando 2-0, Guardiola dejó claro su malestar y exigió explicaciones públicas al director del arbitraje inglés, Howard Webb. Para Scott, la reacción del entrenador fue exagerada y celebró que el árbitro no se dejara intimidar.

"El victimismo no se sostiene con las pruebas", sentenció el exárbitro, recordando que la mayoría de las intervenciones recientes del VAR habían beneficiado al Manchester City. Una polémica más que se suma al historial de Guardiola, ahora vista desde el silbato.

