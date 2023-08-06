Simone Biles regresa a competir en gimnasia tras dos años de ausencia

Simone Biles ha regresado. Una de las leyendas de Estados Unidos ha vuelto a la actividad en gimnasia luego de dos años de ausencia, compitiendo por primera vez desde los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Durante el US Classic de Chicago, la gimnasta de 26 años de edad tuvo un desempeño destacado en los ejercicios de barras asimétricas, equilibrio, suelo y salto.

Luego de 732 días de ausencia, la magia de Simone Biles sigue brillando. Y es que la ganadora de siete medallas olímpicas ha deleitado a todos en la NOW Arena. Con un total de 59.100 puntos y 5.000 de ventaja sobre el segundo puesto, el cual fue para Leanne Wong, la estadounidense ha vuelto subiendo a lo más alto del podio para colgarse otra presea de oro.

Entre los logros de Simone Biles, se encuentran siete medallas en los Juegos Olímpicos de las cuales, cuatro son de oro, una de plata y dos de bronce. Entre otras preseas, la gimnasta ha ganado 25 medallas mundiales, 19 de ellas de oro.

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¿Simone Biles llega a los Juegos Olímpicos de París 2024?

En el transcurso de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, Simone Biles dio de que hablar luego de retirarse de las competencias para priorizar su salud mental, dando un mensaje contundente al mundo del deporte alejándose de los reflectores.

"Se sintió muy bien, sobre todo tras lo que pasó en los últimos años. Todos apoyándome, con pancartas, me derritió el corazón el hecho de que siguieran creyendo en mí. Regresé e hice lo que quería, estoy muy feliz por el resultado", dijo la gimnasta tras conquistar la medalla de oro.

Con su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 en el aire, las sensaciones que ha dejado la gimnasta en el US Classic de Chicago son buenas tras su regreso.

"Esta vez lo estoy haciendo por mí, he trabajado mucho en mí misma, ahora creo un poco más en mí”, agregó.

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