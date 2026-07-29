¡Atención, Argentina! La joya nacida en Haití que deslumbra en la selección Albicesteste

El futbol suele regalar historias donde la resiliencia supera a la ficción, y la de Kiki Ramos es, sin duda, una de las más estremecedoras del deporte sudamericano. Tras sobrevivir con apenas nueve meses de vida a uno de los terremotos más destructivos registrados en la historia de Haití en 2010, el joven delantero encontró refugio y un nuevo hogar en suelo argentino. Hoy, su talento lo tiene posicionado como la gran promesa de las inferiores de Vélez Sarsfield y la Selección Argentina Sub-17.

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El atacante ha comenzado a acaparar miradas en los torneos formativos de la AFA gracias a una combinación letal: despliegue físico imponente, capacidad atlética para superar defensores y una facilidad pasmosa para encontrarse con el gol. Estas virtudes no pasaron desapercibidas para los ojeadores ni para el director técnico Diego Placente, quien lo citó a la convocatoria nacional de cara a los duelos de preparación.

Rumbo al Mundial de Qatar 2026 y una marca histórica

La Albiceleste ajusta detalles para la Copa del Mundo Sub-17 que se disputará en Qatar durante los meses de noviembre y diciembre de 2026, certamen donde Argentina quedó ubicada en el Grupo C junto a Australia, Dinamarca y Mozambique.

De concretarse su llamado a la nómina definitiva para la cita mundialista, Kiki Ramos escribiría su nombre en los libros de oro del balompié trasandino: se convertiría en el primer futbolista extranjero sin raíces argentinas en disputar un partido oficial con la Selección desde 1973, cuando el paraguayo Heriberto Correa se nacionalizó para vestir la camiseta nacional.

Curiosamente, existe una coincidencia histórica fascinante entre ambos casos: debieron pasar 53 años para repetir el fenómeno, y tanto Correa en la década de los setenta como Ramos en la actualidad, alcanzaron la convocatoria vistiendo la prestigiosa camiseta de la "V" azulada de Vélez Sarsfield.

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Kiki Ramos no solo representa el futuro deportivo de una potencia mundial, sino también el triunfo de la vida frente a la adversidad. Su potencia y olfato goleador prometen ser la gran carta de presentación de la Albiceleste en la justa asiática.

