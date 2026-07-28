¡Sólo pueden en casa! Rayados arrastra larga racha de derrotas como visitante

El primer descalabro de los Rayados en este Apertura 2026 evidenció el gran pendiente que tiene el conjunto regiomontano cuando juega fuera de casa, ya que no ganan en condición de visitante desde hace seis meses.

Necaxa

A pesar de que los dirigidos por el técnico Matías Almeyda tuvieron un debut prometedor este torneo, el fin de semana se vieron sorprendidos con una derrota de último minuto contra el Necaxa en la segunda fecha del certamen. Con este resultado, el Monterrey llegó a nueve partidos consecutivos de cualquier competición sin victoria en patio ajeno, en donde acumula un preocupante saldo de cinco derrotas y cuatro empates.

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La última victoria de Rayados fuera de casa

El último triunfo de la “Pandilla” fuera de la cancha del Estadio BBVA se remonta al 16 de enero de este 2026, en duelo de la fecha tres del Clausura 2026 en el que se impusieron por marcador de 5-1 al Mazatlán que jugó como local.

Desde entonces comenzó la mala racha, en especial como visitante, que se arrastró durante el semestre pasado en el que el conjunto regiomontano ni siquiera clasificó a la Liguilla y también se fue eliminado pronto en la Concacaf Champions Cup.

El reto para Matías Almeyda

El “Pelado” Almeyda tendrá la oportunidad de acabar con esta sequía de triunfos como visitante este fin de semana cuando de nueva cuenta les toqué salir de casa para enfrentarse al Atlas en el Estadio Jalisco, en partido correspondiente a la fecha tres. El estratega argentino declaró en la conferencia de prensa posterior al duelo contra los Rayos sobre lo que deberán mejorar para su siguiente enfrentamiento.

"Es futbol y trabajamos para ganar. Las derrotas duelen, hay que ver por qué son y puntos que tenemos que trabajar para corregir y profundizar en nuestro juego más allá de errores o virtudes", explicó.

Después de este compromiso, los Rayados comenzarán su aventura por la Leagues Cup 2026, en la que también enfrentará el reto de jugar como visitante.