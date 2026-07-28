Diego Chicha Sánchez y el curioso récord que las redes sociales le presumen

Diego es un futbolista que siempre ha tenido un discurso marcado alrededor de su estatura, incluso él confesó que muchas personas no le veían futuro en el futbol por esta situación. Sin embargo, en horas recientes las redes sociales aseguraron que ahora poseía un récord mundial. ¿Es el Chicha Sánchez el futbolista con menor estatura del balompié profesional a nivel mundial?

🦅 ¡Bombazo en Coapa! América suma un refuerzo que ilusiona a su afición

¿El Chicha Sánchez es el futbolista de menor estatura a nivel mundial?

Tras anotar su primer gol en el Apertura 2026, Diego Sánchez volvió a llamar la atención… pero ahora a nivel mundial. Con su 1.55 de estatura, ostenta el registro del futbolista más bajo de toda la liga mexicana y el de menor estatura de México en los últimos 37 años. Pero en redes sociales se hizo eco que ahora incluso es el profesional del futbol más pequeño de todo el mundo.

El hombre al que se le otorgaba ese registro es un veterano polaco llamado Marcin Garuch, quien mide 1.54. Sin embargo, se indica que el europeo de casi 38 años se retiró en junio pasado, por eso el foco que le dio su gol ante San Luis el fin de semana pasado, también le trajo un reconocimiento mundial al nacido en Nuevo León.

Diego el Chicha Sánchez entonces fue buscado por la prensa internacional, quien destacó su historia al enfrentarse a estigmas diversos entre compañeros y entrenadores. Pero hoy, muchos ya lo nombran el hombre de menor estatura en todo el mundo… el cual está construyendo una carrera sólida en uno de los planteles con más nivel de todo el entorno nacional.

¿Cómo ha sido la carrera del Chicha Sánchez?

El Chicha Sánchez es un futbolista de 21 años con representación en selecciones mexicanas menores, llegado a las fuerzas básicas de Tigres en 2021. Debutó en el máximo circuito en el 2024 y en dos años de pelea por un sitio en las titularidades de Tigres, acumula 31 partidos donde le dieron minutos, marcando 5 goles y dando 3 asistencias. Este precisamente podría ser su torneo de consolidación, donde la estatura no le es impedimento para brillar… a pesar de que siempre trataron de intimidarlo con ataques de ese tipo.