Así va la tabla general del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tras la jornada 2

La Jornada 2 del Apertura 2026 llegó a su fin con una de las mayores sorpresas del fin de semana. Querétaro derrotó 2-1 a Pachuca en el Estadio Hidalgo, resultado que modificó la parte alta de la clasificación y evitó que los Tuzos se apoderaran del liderato del torneo.

Cuatro equipos mantienen el paso perfecto

Tras dos fechas disputadas, Tijuana, Cruz Azul, Atlas y Necaxa son los únicos clubes que han ganado todos sus partidos, por lo que comparten la cima de la tabla con seis puntos. Los Xolos se mantienen en el primer puesto gracias a una mejor diferencia de goles (+3), mientras que La Máquina, los Rojinegros y los Rayos los siguen muy de cerca con el mismo registro de victorias.

América por debajo

Con cuatro unidades, América ocupa el quinto lugar de la clasificación luego de rescatar un empate frente al Atlante. Las Águilas son el único equipo que se mantiene a dos puntos del grupo de líderes y buscarán aprovechar cualquier tropiezo en la próxima jornada para acercarse a la cima.

Pachuca deja escapar el liderato; Querétaro da el salto

La derrota en casa frente a Querétaro dejó a Pachuca con tres puntos, por lo que cayó hasta el sexto lugar de la tabla. Por su parte, los Gallos Blancos consiguieron su primera victoria del campeonato, llegaron a tres unidades y escalaron hasta la novena posición, metiéndose de lleno en la pelea por los puestos de clasificación.

Así marcha la parte baja del torneo

Con tres puntos también aparecen Toluca, Monterrey, Puebla, Guadalajara y Pumas, lo que demuestra lo cerrada que se encuentra la zona media de la clasificación apenas en el arranque del certamen. Por otro lado, Atlético de San Luis, Atlante y Tigres permanecen con una sola unidad, mientras que León, Santos Laguna y FC Juárez continúan sin sumar puntos y ocupan los últimos lugares de la tabla general.

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